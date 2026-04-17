La chicha: tradición y leyenda

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Sin lugar a dudas, la chicha es la bebida más popular de la región andina. Este producto, derivado del maíz, según cuentan era consumido por los indios muiscas de los Andes centrales de Colombia. Otras teorías señalan su preparación originaria en los estados venezolanos de Táchira y Mérida, aunque en este caso la materia prima era el arroz.

Sin embargo, se conoce por chicha aquellos brevajes derivados principalmente de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales originarios de América, aunque también, en menor medida, se suelen preparar a partir de la descomposición de otras frutas.

Más que una bebida

Si bien la ingestión de la chicha tiene un basamento cultural por lo que significa para la tradición de los pueblos andinos, se ha convertido además, en un remedio natural que en muchas zonas rurales es apreciado por sus propiedades medicinales.

Según la farmacopea, la chicha incluye entre sus beneficios la regulación de la presión arterial, la reducción del colesterol y la mejora de la salud cardiovascular. Otros expertos aseguran que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a combatir la anemia y la desnutrición.

No faltan aquellos que le atribuyen cualidades curativas para contrarrestar afecciones pulmonares. En algunas zonas del Perú, por su parte, se toma para calmar o curar el resfríado y la tos.

De acuerdo con ciertas apreciaciones especializadas en el tema, la importancia de la chicha durante el desarrollo de los niños y niñas reside en su valor nutritivo, comoquiera que representa una fuente de energía, vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento en esta etapa de la vida, fundamentalmente con el aporte de zin, hierro, magnesio, calcio y las vitaminas del grupo B (B1, B2, B6).

Sobre el origen de la bebida tradicional se han tejido múltiples historias y leyendas. En sentido general, este regalo de la naturaleza era ofrecido como agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra), por los favores brindados a lo largo de cada año. Actualmente es consumida en las fiestas del Yamor (festividad sincrética de religiosidad ancestral, donde se honra al maíz en sus siete variedades).

Cuentan que la chicha fue un descubrimiento de una mujer indígena que, desesperada por el castigo que recibió al serle infiel a su marido, huyó a la laguna Guatavita, teniendo como único consuelo el fermento del maíz que encontró en las laderas del estanque.

Otras historias legendarias refieren que una fuerte lluvia deterioró los silos que almacenaban el maíz cosechado, originando que los granos se fermentaran y dieran paso a una malta que fue desechada.

Según cuentan, un indígena hambriento encontró en la basura aquel producto y lo ingirió completamente y quedó embriagado tras su consumo.

En definitiva, a lo largo de los años, la chicha sigue siendo protagonista de muchas festividades como símbolo de reciprocidad y vehículo de hermandad entre los que la beben y quienes la ofrecen.

Esta bebida simboliza una manifestación cultural de identidad, que se ha transmitido de generación en generación desde los tiempos precolombinos, la cual ha llegado hasta nuestros días como una distinción muy propia de los pueblos americanos.

Como dato curioso he de señalar que en muchas zonas del oriente de Cuba esta es la denominación con que se conoce una bebida fermentada a base de cáscaras de piña, similar al tepache mexicano. También algunos le llaman garapiña.

De acuerdo con la Real Academia Española y otros autores, la palabra chicha proviene de la lengua indígena kuna de Panamá: chichab, que significa maíz. Otros estudiosos señalan que deriva del quechua que quiere decir licuado, y agregan que el brevaje era servido a las élites de los Incas y solían brindarlas en jarras de barro.

A la llegada de los españoles a estas tierras, el líquido fue catalogado como alimento de salvajes y su consumo fue prácticamente prohibido a los nativos por los conquistadores.

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