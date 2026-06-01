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Pueblo cienfueguero ratifica su apoyo incondicional al líder de la Revolución Raúl Castro Ruz. / Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Pueblo cienfueguero ratifica su apoyo incondicional al líder de la Revolución Raúl Castro Ruz. / Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
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Multitudinaria Tribuna Abierta en Cienfuegos: el pueblo junto a Raúl y a la Revolución (+ Galería)

Miguel Adrián Rodríguez Pérez 0 comentarios , , ,
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Una contundente muestra de unidad revolucionaria protagonizó este 1ro de junio el pueblo de Cienfuegos, concentrado en el parque José Martí durante una Tribuna Abierta en respaldo a la dirección histórica de la Revolución y su continuidad.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

La respuesta enérgica de los cienfuegueros constituyó un nuevo sí por Cuba, su proyecto social y la defensa de los principios, la historia y la dignidad de la nación.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

Durante la concentración, el Vicefiscal Provincial Yusniel Benavides Gutiérrez denunció los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, así como la complicidad e inacción de las autoridades estadounidenses ante las provocaciones y violaciones cometidas por la organización terrorista Hermanos al Rescate. Como profesional del Derecho, el joven jurista afirmó categóricamente que ningún tribunal ilegítimo, ni acusación que ignore la soberanía nacional, puede convertir en delito el cumplimiento del deber en defensa de Cuba.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

Por su parte, el Doctor en Ciencias y Especialista en Segundo Grado en Psicología Alexis Conde Mérida, en representación del sector de la Salud, rechazó el bloqueo estadounidense, cuyo costo anual supera los siete millones de dólares, así como las sanciones unilaterales que asfixian la economía cubana. Declaró que «16 días de bloqueo equivalen al cuadro básico de medicamentos para todo el país; más de 21 horas representan el costo de la insulina anual para todos los diabéticos cubanos. Estas son las carencias de medicamentos e insumos que enfrentamos día a día para salvar vidas humanas».

Subrayó que, si bien la Salud Pública cubana constituye un orgullo y referente de solidaridad internacional, sostener un sistema universal, gratuito y de calidad en las condiciones actuales se convierte en una labor de titanes.

Las palabras centrales de la Tribuna Abierta estuvieron a cargo de Ana Ivis Gómez García, secretaria del Comité Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), quien, en nombre del pueblo cienfueguero, expresó que la nueva concentración constituye una respuesta contundente a la infamia orquestada por el Gobierno de Estados Unidos. Sobre el General de Ejército Raúl Castro Ruz, destacó que, en medio del contexto actual, la potencia imperialista, mediante infames mentiras, pretende acusar y manchar la figura de un hombre consagrado toda su vida a la obra revolucionaria.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

Asimismo, señaló que mientras las mujeres cubanas se reinventan para enfrentar las complejidades cotidianas en los hogares, el gobierno norteamericano ha incrementado las amenazas que castigan a todo un pueblo por el simple hecho de decidir su propio destino y construir una Revolución Socialista a solo 90 millas de distancia.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

«Al mundo ratificamos que hoy nos convoca la unidad para caminar en cuadro apretado junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Jamás entregaremos nuestra bandera», afirmó.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

Presidieron la Tribuna Abierta Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora; así como otros cuadros del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint).

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