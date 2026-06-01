Multitudinaria Tribuna Abierta en Cienfuegos: el pueblo junto a Raúl y a la Revolución (+ Galería)

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Una contundente muestra de unidad revolucionaria protagonizó este 1ro de junio el pueblo de Cienfuegos, concentrado en el parque José Martí durante una Tribuna Abierta en respaldo a la dirección histórica de la Revolución y su continuidad.

La respuesta enérgica de los cienfuegueros constituyó un nuevo sí por Cuba, su proyecto social y la defensa de los principios, la historia y la dignidad de la nación.

Durante la concentración, el Vicefiscal Provincial Yusniel Benavides Gutiérrez denunció los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, así como la complicidad e inacción de las autoridades estadounidenses ante las provocaciones y violaciones cometidas por la organización terrorista Hermanos al Rescate. Como profesional del Derecho, el joven jurista afirmó categóricamente que ningún tribunal ilegítimo, ni acusación que ignore la soberanía nacional, puede convertir en delito el cumplimiento del deber en defensa de Cuba.

Por su parte, el Doctor en Ciencias y Especialista en Segundo Grado en Psicología Alexis Conde Mérida, en representación del sector de la Salud, rechazó el bloqueo estadounidense, cuyo costo anual supera los siete millones de dólares, así como las sanciones unilaterales que asfixian la economía cubana. Declaró que «16 días de bloqueo equivalen al cuadro básico de medicamentos para todo el país; más de 21 horas representan el costo de la insulina anual para todos los diabéticos cubanos. Estas son las carencias de medicamentos e insumos que enfrentamos día a día para salvar vidas humanas».

Subrayó que, si bien la Salud Pública cubana constituye un orgullo y referente de solidaridad internacional, sostener un sistema universal, gratuito y de calidad en las condiciones actuales se convierte en una labor de titanes.

Las palabras centrales de la Tribuna Abierta estuvieron a cargo de Ana Ivis Gómez García, secretaria del Comité Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) , quien, en nombre del pueblo cienfueguero, expresó que la nueva concentración constituye una respuesta contundente a la infamia orquestada por el Gobierno de Estados Unidos. Sobre el General de Ejército Raúl Castro Ruz, destacó que, en medio del contexto actual, la potencia imperialista, mediante infames mentiras, pretende acusar y manchar la figura de un hombre consagrado toda su vida a la obra revolucionaria.

Asimismo, señaló que mientras las mujeres cubanas se reinventan para enfrentar las complejidades cotidianas en los hogares, el gobierno norteamericano ha incrementado las amenazas que castigan a todo un pueblo por el simple hecho de decidir su propio destino y construir una Revolución Socialista a solo 90 millas de distancia.

«Al mundo ratificamos que hoy nos convoca la unidad para caminar en cuadro apretado junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Jamás entregaremos nuestra bandera», afirmó.

Presidieron la Tribuna Abierta Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora; así como otros cuadros del Partido , la U ni ón de J óvenes C omunistas (UJC) , las organizaciones de masas, las F uerzas A rmadas R evolucionarias (FAR) y el Min isterio del I nt erior (Minint) .

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