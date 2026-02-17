Kejora: videojuego indonesio que brilla en lo visual

Compartir en

Resulta sencillo sentir aprecio por Kejora. Su arte y el hecho de tratarse de un proyecto surgido de Indonesia invitan a ello. Además, transmite la sensación de un trabajo creado con esmero y grandes aspiraciones, pese a no disponer de los recursos y el tiempo necesarios para pulirlo por completo.

Posee una narrativa atrayente. La historia de tres niños —Kejora, la protagonista, y sus dos amigos Jaka y Guntur— que intentan rescatar al pueblo donde viven de un bucle temporal se sigue con interés. Y los tres actos que la componen avanzan de forma clara, lo cual le permite al conflicto central ganar peso hasta culminar en un desenlace previsible pero efectivo.

Aunque donde el juego del estudio indonesio Beranging Creative brilla con luz propia es en lo visual. El apartado artístico muestra gran cuidado, con escenarios llenos de detalle y una paleta de colores que refuerza el tono de la aventura. Las animaciones, sin ser demasiado complejas, consiguen dotar de vida a cada momento. Puede que algunos elementos estilísticos no agraden a todos, pero resulta evidente que hay una identidad propia detrás de cada decisión creativa.

En el plano jugable, la obra apuesta por una fórmula basada en explorar y resolver puzles. También introduce sencillas secciones de sigilo. La colaboración entre Kejora —a quien controla el jugador— y sus amigos será imprescindible para avanzar.

El sonido acompaña de forma correcta. La banda sonora cuenta con temas acordes a la atmósfera de la obra, pero su escasa variedad hace que lleguen a repetirse en exceso. A nivel de efectos sonoros, el destinado a aparecer luego de cada diálogo llega a molestar.

Ciertos problemas técnicos emergen en el transcurso de la aventura. Pequeños fallos de colisiones, situaciones en las que la posición del personaje debe ser extremadamente precisa o comportamientos erráticos durante secuencias más tensas. Esto genera momentos de frustración, en especial cuando obliga a repetir secciones enteras por la falta de puntos de control generosos.

El enfrentamiento final resume las virtudes y carencias de Kejora. La idea es interesante y encaja a nivel narrativo, mas su ejecución resulta algo torpe. La gestión de los personajes en pantalla y la falta de respuesta clara en algunos momentos convierten lo que debería ser el clímax de la obra en una prueba de paciencia.

Pese a todo, Kejora deja una impresión positiva. Es un juego con personalidad, de mundo bien construido e historia interesante. Sus mayores problemas vienen dados a causa de una ejecución que en ocasiones presenta bastante margen de mejora. Con algo más de ajuste y pulido, el resultado podría haber sido más sólido.

El título es recomendable para quienes valoran la animación tradicional, el ritmo pausado y las propuestas narrativas breves (importante aclarar que no cuenta con traducción al español; solo está disponible en inglés e indonesio). No es perfecto ni demasiado profundo en lo jugable, pero sí constituye una muestra interesante del talento que emerge desde Indonesia. Kejora deja claro que existe potencial para propuestas aún mejores en el futuro.

