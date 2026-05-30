Celebrará Cienfuegos la gran Bicicletada 95-Raúl

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Este domingo 31 de mayo la juventud de Cienfuegos protagonizará una intensa jornada mediante una representación de 95 estudiantes y trabajadores de distintos sectores, del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes participarán en la gran Bicicletada 95-Raúl desde el Parque Martí hasta la Playa de Rancho Luna.

Anisley Cordero González, Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas informó que será una jornada de patriotismo, alegría y reafirmación revolucionaria celebrando el cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz e incluirá la parada juvenil Raúl es Raúl, con el compromiso de las nuevas generaciones.

“Rechazando con total firmeza las recientes maniobras e informaciones del gobierno norteamericano contra su figura y legado, apunta, y durante la tarde noche del domingo culminará en el Complejo Rancho Luna, con juegos deportivos, actividades recreativas y culturales, que se extenderán hasta la madrugada”.

La vanguardia juvenil cienfueguera estará el lunes 1 de junio en la Tribuna Abierta Raúl es Raúl, que a partir de las 7:30 am tendrá lugar frente a la Escuela Secundaria Básica 5 de Septiembre, antiguo Colegio San Lorenzo, en los alrededores del histórico Parque José Martí.

El 3 de junio se efectuará en todo el centro y sur, el Festival Cuba es mi país, con actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas en los principales parques y plazas de los ocho municipios para el disfrute de niños, adolescentes y jóvenes.

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