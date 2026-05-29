Día Nacional de la Defensa: Desde Cienfuegos, la Patria se defiende

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En ocasión del décimo quinto Día Nacional de la Defensa, la Zona de Defensa 270705 Castillo-CEN, del municipio de Cienfuegos, fue el escenario de un despliegue integral de las estructuras de dirección y mando.

El ejercicio, desarrollado a lo largo de toda la provincia, tuvo como objetivo principal preparar a los órganos locales para enfrentar una posible invasión enemiga y restablecer la capacidad defensiva del territorio.

Durante la jornada, Yadira Pérez Negrín, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, expuso ante Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada —presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial— la importancia estratégica de las acciones.

“Es imperativo elevar la cohesión defensiva y la práctica para proteger a la población”, subrayó Pérez Negrín como uno de los objetivos centrales del día.

En paralelo, los diferentes grupos y subgrupos de trabajo precisaron sus misiones correspondientes, afinando la coordinación ante posibles escenarios de conflicto.

EJERCICIOS TÁCTICOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Como parte del adiestramiento, la Marina de Guerra Revolucionaria desarrolló un ejercicio práctico desde la Bahía de Cienfuegos, simulando acciones para enfrentar al enemigo desde el mar. Asimismo, se realizó un simulacro de protección a la población ante un golpe aéreo limitado, donde el subgrupo de salud actuó con celeridad en la evacuación de posibles heridos y brindó atención médica especializada en el área de salud.

Complementaron las actividades las clases combinadas dirigidas a las Brigadas de Producción y Defensa, junto a un ejercicio táctico de la Zona de Defensa para contrarrestar acciones enemigas infiltradas por mar y aire.

Los Días de la Defensa constituyen una de las formas de materializar el carácter popular de la doctrina militar y la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo.

En ese contexto, las autoridades reiteraron que Cuba prefiere la paz, pero ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, cobra vigencia la sentencia del Titán de Bronce, Antonio Maceo: “El que intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda”.

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