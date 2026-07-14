Nuevas medidas de EEUU refuerzan agresión a Cuba, denuncia Díaz-Canel

«Otra semana, una nueva lista de «sanciones» contra Cuba. Es la guerra de Estados Unidos y su afán por estrangular nuestra economía «, suscribió el también primer secretario del Partido Comunista en su cuenta en la red social X.

Alertó además que la isla caribeña enfrenta un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana.

Como parte de su política de hostigamiento y asfixia económica contra la nación caribeña, el Gobierno de Estados Unidos extendió este lunes sus medidas restrictivas a otras 10 entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo.

Entre las entidades sancionadas se encuentran además ENETEC, S.A., Coreydan S.A. y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), vinculadas a la importación, exportación y comercialización de combustibles en unos casos y en otros a operaciones de compra y venta internacional de bienes y servicios.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó también el reforzamiento de la guerra de Estados Unidos contra el pueblo de la isla, sus condiciones de vida y sus fuentes de sustento, tras el anuncio de nuevas medidas coercitivas.

Las nuevas medidas son una manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta en X.

La administración de Donald Trump aplica esta nueva batería de sanciones con el objetivo de seguir privando al país caribeño de posibles fuentes de financiamiento en medio de un recrudecido sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero que afecta hace más de seis décadas al pueblo cubano.

El paquete de sanciones refleja además la extraterritorialidad del cerco impuesto por Washington al incrementar las restricciones para empresas y entidades extranjeras que mantengan vínculos comerciales o financieros con los organismos que aparecen en la unilateral lista estadounidense.

Pese a la política de máxima presión de Estados Unidos, Cuba protagonizó una victoria diplomática en Naciones Unidas el pasado 7 de julio, cuando 136 naciones votaron a favor de debatir en la Asamblea General la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivos gobiernos estadounidenses sobre la nación insular.