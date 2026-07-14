Canciller cubano felicita a su par venezolano por nombramiento

A través de su cuenta en X, Rodríguez reafirmó la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de amistad, solidaridad y cooperación existentes entre ambas naciones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la víspera la fusión de las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior en una sola entidad, que estará dirigida por Plasencia.

De acuerdo con la mandataria, este último cuenta con “amplia experiencia en la diplomacia” y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender la soberanía del país, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo.

Plasencia agradeció en su cuenta en X la designación y aseguró que asume con profundo honor y un alto sentido de responsabilidad la misión encomendada en este momento histórico para la nación suramericana.

Reiteró su compromiso pleno con Venezuela, la defensa de su soberanía, el desarrollo integral del pueblo y el fortalecimiento de la Diplomacia de Paz, con miras a la construcción de lazos sólidos de cooperación, respeto mutuo y solidaridad con todos los pueblos del mundo.

El nuevo jefe de la diplomacia venezolana fue designado por la gobernante encargada el pasado 2 de febrero al frente de la misión diplomática de la República Bolivariana en Estados Unidos y goza de amplia experiencia al ocupar diferentes cargos diplomáticos, entre ellos ministro para Relaciones Exteriores, entre 2021 y 2022.