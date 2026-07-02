En Cienfuegos empresa constructora fortalece relaciones con el Sector Privado

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Las relaciones con el sector privado continúan fortaleciéndose en la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 12 (ECOING No. 12), ubicada en la ciudad cubana de Cienfuegos, con unos 300 trabajadores y cuyo objeto social se centra en el movimiento de tierra y la elaboración de mezcla en dos plantas de asfalto.

La entidad muestra más de una decena de contratos de arrendamiento de locales, así como otros servicios de compra y venta, que se ampliarán a partir de las nuevas medidas de Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente en Cuba, según explica la Especialista Disney Pérez Rodríguez.

“A partir de estas medidas, que ahora han salido, nos va a fortalecer más el trabajo con el sector no estatal, que indiscutiblemente es una de las cosas que hoy nosotros también creíamos necesarias para poder seguir apostando a la vitalidad de nuestra empresa”.

Entre los contratos en vigor figuran la compra y venta de gomas, baterías y medios de protección, así como el almacenaje de productos y la apertura de tiendas en la propia sede. Destaca también un contrato con trabajadores por cuenta propia, quienes elaboran briquetas a partir de desechos de carbón y otros aditamentos para lograr una mayor consistencia del producto, el cual tiene gran demanda en diversos sectores.

Asimismo, evalúan contratos para movimiento de tierra y para la descarga de un barco de Clínker destinado a la Fábrica de Cemento de Cienfuegos.

La empresa sigue en la búsqueda de nuevos contratos con las formas de gestión no estatal, aprovechando las oportunidades que ofrece la entidad, la cual dispone de una amplia flota de camiones y equipamientos.

En todo momento llevan adelante la misión de contribuir al desarrollo sostenible de la infraestructura social, ejecutando actividades ingenieras de movimiento de tierras, obras de fábrica y pavimentos apoyados en un sistema integrado de gestión que promueve la innovación, el compromiso y la competencia de su capital humano.

De igual forma, llevan adelante la visión de ser una organización distinguida por las partes interesadas, sobre la base del compromiso y el liderazgo de la alta dirección, así como del elevado perfil de competencia de sus trabajadores.

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