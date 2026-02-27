REANIMAL, exponente memorable del equipo sueco de Tarsier Studios

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 40 segundos

Tarsier Studios está de regreso. Y lo hace por la puerta grande, además. REANIMAL, su más reciente producción, estrenada el 13 de febrero, demuestra que el talento del equipo sueco no para de crecer. Los creadores de los dos primeros Little Nightmares firman una obra que lleva lo visto en esos títulos hacia terrenos mucho más oscuros, ambiciosos y grotescos.

La historia nos pone en la piel de dos niños —hermano y hermana—, quienes viajan hacia una dantesca isla con el objetivo de rescatar a sus amigos desparecidos. El misterio envuelve cada paso desde el primer minuto, justo en el instante en que el niño, a bordo de un viejo bote, recoge a su hermana atrapada en una boya en medio del mar. La primera reacción de ella es intentarlo asfixiar a él. A partir de ahí, el título despliega una narrativa críptica, cargada de simbolismos y abierta por completo a la interpretación.

En el terreno jugable, REANIMAL brilla por su ritmo vertiginoso, huérfano de cualquier tipo de relleno. La aventura es de las que no te suelta hasta los créditos finales. El diseño entrelaza exploración, secciones de plataformas, sigilo, persecuciones agónicas y puzles de entorno con pasmosa naturalidad. A esta mezcla se suman combates y la conducción de vehículos, elementos que dinamizan la partida de forma constante. Cada nuevo escenario (ahora abiertos, y no de avance lateral de corte 2.5D, al estilo de lo visto en los Little Nigthmares de Tarsier u otras propuestas similares) aporta mecánicas novedosas o altera las reglas establecidas con anterioridad.

Los niveles requieren la compenetración de ambos personajes para superar las adversidades. El título ha sido diseñado para experimentarse plenamente en modo cooperativo (un jugador en el rol de cada hermano), pero también puede ser disfrutado en solitario, con una inteligencia artificial competente que asume el control de la niña.

En el apartado visual, REANIMAL alcanza cotas deslumbrantes. Tarsier construye un imaginario malsano y perturbador capaz de quedarse grabado en la retina. La dirección artística apuesta por escenarios opresivos, retorcidos y húmedos, donde la niebla, las sombras y una iluminación tan tenue como calculada juegan un papel esencial en la creación de estampas magníficas. Cada criatura que emerge de la oscuridad, cada estructura deforme que se recorta en el horizonte, transmite esa sensación constante de amenaza y ayuda a construir una atmósfera digna de elogios.

Igualmente destaca a nivel sonoro. El notable uso de la música y los efectos de audio terminan de redondear la propuesta.

Aunque no todo es perfecto en la obra. Algunos saltos pecan de imprecisos y determinados encuentros apuestan más de la cuenta por el ensayo y error. También se echan en falta mayor desafío en los puzles y el plataformeo. Aun así, la experiencia fluye con tal firmeza que esos tropiezos apenas empañan el conjunto.

REANIMAL está entre los mejores títulos de lo que va de año. Es un juego intenso, oscuro y memorable que consolida a Tarsier Studios como un referente del terror y la aventura.

Visitas: 1