Martí: presencia imprescindible, homenaje permanente

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos

En tiempos en que el imperialismo arrecia su embate contra nuestro país, resulta imprescindible asirnos al pensamiento martiano, su vigencia y sobre todo su antimperialismo. Tal convicción guía a los integrantes de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) en Cienfuegos, quienes desarrollan disímiles actividades a lo largo del año.

El acercamiento de las nuevas generaciones a la vida y obra del Héroe Nacional es prioridad; de ahí que una buena parte de las acciones tengan lugar en vínculo directo con “los pinos nuevos”. Así, por ejemplo, la escuela primaria Guerrillero Heroico acogió un intercambio con los estudiantes sobre el Día Internacional de los Museos, la caída en combate de José Martí y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, conducido por el museólogo y presidente del Club Martiano “La Edad de Oro”, del Museo Hermanas Giral.

De igual manera desarrollan el ciclo de cine Por la diversidad y contra la violencia, a cargo del Proyecto “Educando para la igualdad”, de la SCJM. En la ocasión inicial se proyectó el cortometraje cubano Camionero, con la presencia de estudiantes de 7mo grado de la ESBU 5 de septiembre, quienes pudieron debatir acerca del acoso escolar y violencia, guiados por profesores y especialistas. Debates similares acontecerán con adolescentes y jóvenes de la enseñanza técnico- profesional y de preuniversitario.

No menos importante resulta el XV Coloquio Martiano, con sede en el Biblioteca provincial Roberto García Valdés, con participación de estudiantes de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y la Cátedra del Adulto Mayor de la propia institución docente de nivel superior.

Para el 18 de mayo se prevé el depósito de ofrendas florales en toda la provincia, como sentido homenaje al Hombre de La Edad de Oro.

Concursos, exposiciones, visitas y eventos en lugares históricos, integran el amplio programa de la SCJM en la Perla del Sur, con dedicatoria especial al centenario del líder histórico de la Revolución, martiano ferviente. En ese propósito sobresale la siembra de seis caguairanes en diferentes sitios de la región centro-sureña.

Visitas: 0