Desde el surco: trabajo voluntario por el 17 de mayo en Cienfuegos (+Foto)

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Como antesala a la celebración del acto nacional por el Día del Campesino Cubano, un masivo trabajo voluntario aconteció en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Nicaragua Libre, ubicada en el municipio de Rodas.

La jornada contó con la presencia de Félix Duarte Ortega, presidente nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos junto a campesinos, cooperativistas y entidades vinculadas a la organización campesina.

Durante la faena, los presentes sembraron diez hectáreas (ha) de caña de azúcar, principal renglón de esa base productiva, que tradicionalmente se ha destacado por sus altas tributaciones de la gramínea al central 14 de Julio, de la localidad. Asimismo, fueron plantadas siete hectáreas de yuca para fortalecer la producción de alimentos destinados al autoconsumo de los asociados a la CPA.

Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta del Comité Provincial de la ANAP en Cienfuegos, explicó que la motivación principal es “sembrar alimentos para el pueblo y también buscar la economía para futuras zafras”. Subrayó que lo más importante de este trabajo voluntario es que demuestra la unidad de la ANAP con todos los factores de la comunidad.

“Hay educadores, personal de la salud, trabajadores azucareros y, por supuesto, las cooperativas. Juntos, en medio de innumerables dificultades, nos hemos mantenido y buscamos alternativas para sembrar”, afirmó Jiménez.

La dirigente mencionó el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. ” No tenemos el combustible y urge seguir buscando alternativas. Hoy estamos sembrando la caña con carretones y bueyes surcando. Todo ello, con buena atención y tratamiento de la tierra, nos permite obtener más calidad”, detalló.

Además, destacó que el municipio de Rodas resultó destacado en la emulación por el 17 de mayo, razón por la cual se designó allí el trabajo voluntario.

La jornada concluyó con un acto de reconocimiento a las empresas, campesinos y cooperativistas más destacados del territorio rodense.

El acto central está programado para mañana en el municipio de Aguada de Pasajeros a las 7:00 AM .

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