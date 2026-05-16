Visita de Trump y preparativos para llegada de Putin marcan a China

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La agenda de Donald Trump aquí, los encuentros con Xi Jinping, posibles acuerdos comerciales y el anuncio de la visita del mandatario ruso a esta capital marcaron la semana que finaliza hoy en China.

El programa del republicano estuvo enfocado en estabilizar los lazos bilaterales, mejorar la confianza mutua y abrir nuevas posibilidades a la cooperación económica.

Los dos líderes acordaron impulsar una relación estratégica estable y constructiva China-EEUU durante los próximos tres años y más.

Donald Trump adelantó que se han hecho grandes acuerdos comerciales en beneficio de las dos naciones y previamente dijo en una entrevista que China accedió a comprar soja, aviones boeing y petróleo de Estados Unidos.

El ministerio chino de Exteriores señaló la víspera que las dos partes alcanzaron consensos sobre «cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas» y acordaron reforzar «la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales».

El republicano vino a Beijing acompañado por una treintena de jefes ejecutivos de las principales compañías estadounidenses de diferentes sectores, entre ellos Elon Musk (Tesla, X), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple), quienes desde hace años mantienen vínculos con el mercado chino.

La economía y una mayor apertura del mercado chino fue el principal pedido de la parte norteamericana, mientras que desde el primer día de conversaciones Xi Jinping advirtió sobre la importancia de abordar con cautela el tema Taiwán.

«Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral disfrutará de estabilidad general. De lo contrario, ambos países enfrentarán choques e incluso conflictos, lo que pondría toda la relación en grave peligro», alertó.

Sobre Medio Oriente, la Cancillería china enfatizó la posición de Beijing en favor del diálogo y la solución política, mientras Trump aseguró que Xi se mostró dispuesto a ayudar a alcanzar un acuerdo con Irán.

También dijo que ambos habían coincidido en que Irán no debería tener un arma nuclear y que el estrecho de Ormuz debería permanecer abierto.

Desde el punto de vista de la diplomacia china, el gobierno del gigante asiático desplegó un gran recibimiento que contempló además varias interacciones con Xi Jinping, lo cual no es habitual.

La denominada diplomacia del jefe de Estado ha desempeñado un rol clave en la distensión entre Washington y Beijing, luego de meses de guerra comercial.

Siguiendo en ese mismo estilo, se acaba de anunciar que el 19 y 20 de mayo el presidente ruso, Vladimir Putin, visitará China.

Ambos líderes han intercambiado en varias ocasiones y han declarado que las relaciones bilaterales están en su mejor momento histórico, con una gran coincidencia en puntos de vista sobre temas estratégicos regionales e internacionales.

Estos días China organizó un gran recibimiento a Trump, pero la semana próxima veremos a la diplomacia del gigante asiático dejando en claro que la cercanía entre Xi y Putin es muy superior.

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