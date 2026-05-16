Desde el mundo se aboga por la convivencia en paz

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Este 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Convivencia en Paz, constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que se celebra desde 2018, con el fin de fomentar la solidaridad y respeto en los pueblos del mundo.

Según un artículo de esta organización, la necesidad de impulsar la paz mediante el diálogo y la inclusión cobra un especial significado en 2026, producto de los contextos actuales, por lo que esta estructura se ha planteado intencionar aún más sus acciones con respecto a este asunto.

El organismo señaló que el tema principal del 80 período de sesiones de la Asamblea General, “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, también es un llamado a la convivencia saludable a partir del respeto y la tolerancia a lo diferente.

En lo que va de año, la ONU, en sus diferentes espacios ha manifestado la importancia de que entre los pueblos exista un entendimiento y unidad para enfrentar los diferentes discursos de odio y formas de discriminación que generan conflictos en la humanidad.

De acuerdo a lo expresado por las Naciones Unidas, dentro de la lucha por la paz son esenciales la confianza y la participación, fundamentalmente en los niños y jóvenes, quienes son el futuro de sus comunidades.

Desde Cuba también se trabaja por los derechos y la paz, siendo estos dos elementos, pilares del proceso revolucionario, que desde su concreción en enero de 1959 hasta la actualidad, ha velado porque se tengan en cuenta las necesidades de los diferentes factores sociales para la construcción del país, además de posicionarse en favor del equilibrio mundial en los escenarios internacionales.

En un día donde se llama a una convivencia respetuosa, la mayor de las Antillas mantiene su lucha en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno estadounidense, que en los últimos años se ha acrecentado, incluso con recientes amenazas de agresión militar, y que históricamente ha contado con el rechazo de la humanidad, por ser un claro atentado a la paz y la soberanía de los pueblos.

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