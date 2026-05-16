Brics ratifica respaldo a Cuba y rechazo a injusticias en el mundo

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Los cancilleres del Brics, quienes deliberaron durante dos días aquí en la semana que cierra hoy, reiteraron la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

En la declaración final de 63 puntos de la reunión los participantes expresaron su preocupación por la situación a la que es sometida Cuba y subrayaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz basada en el respeto mutuo y la no intervención, lo que refleja el creciente respaldo del bloque a las demandas de soberanía y justicia de la Isla.

Además, los cancilleres respaldaron una reforma profunda del sistema de gobernanza global, incluyendo Naciones Unidas y los organismos de Bretton Woods, para dar mayor voz a los países en desarrollo y al Sur Global.

Sobre la región de Medio Oriente y África del Norte manifestaron su profunda preocupación por los recientes acontecimientos, y sobre Palestina e Israel reafirmaron la solución de dos Estados, con un Estado palestino viable dentro de las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital.

De igual modo, condenaron los continuos ataques israelíes en Gaza, exigiendo un alto el fuego inmediato e incondicional y el pleno acceso humanitario.

Respecto a Líbano, pidieron el pleno cumplimiento del alto el fuego y la retirada de las fuerzas israelíes de todo su territorio, y en cuanto a Siria abogaron por una transición política pacífica e inclusiva sin injerencias extranjeras.

Por otro lado, los participantes en la reunión de Cancilleres de Brics expresaron su grave preocupación por la crisis humanitaria en Sudán y llamaron a un alto el fuego permanente.

Finalmente, condenaron enérgicamente el atentado terrorista ocurrido en Jammu y Cachemira (India) en abril de 2025 y reafirmaron su compromiso con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas.

En la declaración se denuncian, además, las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional.

Por otra parte, mediante la referida declaración y un documento de resultados, acordaron una posición común que establece la cooperación en áreas prioritarias y sobre asuntos globales y regionales.

Los representantes de los países miembros y socios de la organización representativa del Sur Global coincidieron en colaborar, además, en temas como la reforma de las instituciones de gobernanza global, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales.

También, en el comercio, la industria y las finanzas, la inteligencia artificial, la seguridad energética, el clima, la biodiversidad y la sostenibilidad, la salud, así como el fomento de la productividad agrícola y la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel mundial.

De igual modo, establecieron el compromiso de trabajar de manera conjunta para la resiliencia de las cadenas de suministro, la reducción del riesgo de desastres, y los intercambios entre pueblos, los cuales, de acuerdo con la Cancillería india, constituyen una prioridad fundamental para la presidencia protempore de la nación surasiática.

Fuentes oficiales indias aseguraron que existe un consenso general en torno a la necesidad de que los Brics trabajen de manera decidida en la búsqueda de puntos en común para lograr soluciones prácticas, viables, inclusivas y orientadas al desarrollo, mediante un compromiso sostenido.

Sin embargo, reconocieron las repercusiones dentro de los Brics y para los países del Sur Global del actual periodo de incertidumbre geopolítica y económica sin precedentes que atraviesa el mundo con conflictos, riesgos relacionados con el clima, los avances tecnológicos y las disrupciones asociadas, así como los desafíos y las interrupciones en las cadenas de suministro.

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