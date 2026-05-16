Patinaje en Cienfuegos: empeño, resultados y nuevos propósitos

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El patinaje de velocidad es uno de los deportes cienfuegueros que, pese al mar de limitantes que enfrenta el país, se empeña en mantener el accionar competitivo.

Para Ariel Moreno Caldas, entrenador que se ha convertido en el “hombre orquesta” de la disciplina en la provincia, “es un trabajo difícil, pero los propios resultados obtenidos a lo largo de los años mantienen motivados a los atletas y sus familiares. Ello permite que asistan cada día las jornadas de preparación, haciendo caso omiso a obstáculos y problemáticas. Aquí es válido resaltar el apoyo de los padres, siempre pendientes de cada detalle, tanto en los entrenamientos como en las competencias”.

La última incursión de los patinadores de Cienfuegos en un evento este año fue en el torneo provincial de La Habana, donde los nuestros volvieron a demostrar su potencial.

“Así es. En ese evento conseguimos cosecha de 15 medallas de oro, seis de plata y siete de bronce, válidas para agenciarnos el primer lugar general. Y no resultó una justa fácil, pues habían escuadras de Mayabeque, Artemisa, Sancti Spíritus y de la sede, todos estos territorios con historia en el patinaje”.

Ahora ultiman detalles para asistir, a finales de este mes de mayo, a una importante cita, la habitual Copa Chocolate que organiza también la capital del país, y que para muchos es más fuerte incluso que los mismos Juegos Escolares.

“A pesar del ya histórico problema con nuestra pista, la preparación ha fluido de manera satisfactoria. Y en cuanto a la Copa, es cierto que es un evento de gran rigor. Se compite en todas las categorías, desde pioneriles hasta mayores, y en esa competencia toman parte todas las provincias del país. Incluso en ocasiones ha contado con presencia de patinadores extranjeros, por lo que sin dudas el nivel es bien alto. Por merecimientos propios se ha convertido en un certamen de gran prestigio”.

¿Cuántos atletas presentará Cienfuegos?

“Pensamos llevar representantes en todas las categorías, aunque es bueno decir que a estas justas asistimos por nuestros propios medios, algo bien complicado en los momentos actuales. No obstante, hemos inscrito a 32 muchachos. Además, compiten los miembros de la selección nacional y del Centro Técnico radicado aquí”.

¿Propósitos?

“Llevamos dos años liderando esa Copa, y lógicamente, la meta es retener el cetro. Es un evento que estimula mucho a los atletas, pues reciben sus reconocimientos, medallas, trofeos. De verdad es una lid muy bien organizada y con gran colorido”.

Cada día vemos a más niños acercarse a este deporte. ¿Cómo realizan las captaciones?

“Mira, simplemente ellos se acercan a la pista interesados en la práctica del deporte y nosotros no le cerramos las puertas a ninguno. Tuvimos que crear un área deportiva para enseñar el ABC del patinaje. Para ello tuvimos que acudir a un atleta del Centro Técnico que hoy lleva las riendas de esa cantera, la cual asciende a 47 niños, cifra récord en nuestra provincia. También podemos destacar que, por vez primera, el patinaje se practica fuera del municipio cabecera, en este caso en Cumanayagua. Así que ya ves, en vez de rendirnos ante las limitantes, nos hemos expandido”.

La fuerza técnica constituye un problema para el patinaje, y desde hace ya años Ariel atiende a todas las categorías, tanto pioneril, escolar como juvenil, además del mencionado Centro Técnico, y lo más asombroso es que en todos los apartados Cienfuegos exhibe envidiables resultados. ¿Cómo lo logra?

“Es bien difícil, pues aunque te mencionaba que un atleta se encarga hoy del área deportiva de iniciación, allí también tengo que estar supervisando el trabajo. Claro que ya voy dándole el espacio para que tome sus propias decisiones y de verdad va muy bien. De hecho, a la Copa Chocolate llevaremos a cinco de sus niños, los más aventajados.

“En el resto de las categorías tratamos de aprovechar las cargas que son similares. En ocasiones tanto escolares, como juveniles y el Centro Técnico pueden realizar las mismas sesiones de entrenamientos y aprovechamos eso para que entrenen juntos, pero en otras el trabajo es diferenciado. Nada, mucho compromiso, entrega, voluntad, amor por lo que haces. Lógicamente, a veces las fuerzas te fallan, y no te voy a negar que he atravesado por momentos de crisis, pero aquí seguimos”.

Volvamos al estado deplorable de la pista, ¿hasta cuándo podrá utilizarse según tu criterio?

“Nosotros hacemos lo imposible para mantenerla en cuanto a limpieza, pintura y esas cosas, pero ya la situación de la capa de rodamiento es crítica, y a ello se suma ahora que la cerca perimetral, también imprescindible, ha comenzado a desprenderse. En mi opinión, de no llegar la tan solicitada ayuda material, prácticamente en un año será imposible entrenar allí”.

Desde aquí nuevamente el llamado de alerta a las autoridades del territorio, esas que tienen la responsabilidad de apoyar a un patinaje que se ha ganado, a golpe de empeño, sacrificio y, sobre todo, resultados, un lugar entre las disciplinas más laureadas de la Perla del Sur.

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