Oficialmente cancelados los Juegos Escolares

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Según informaciones ofrecidas por directivos del Inder Provincial, oficialmente queda cancelada la edición 62 de los Juegos Escolares Nacionales de Alto Rendimiento, debido a la compleja situación energética que enfrenta el país.

Aunque se buscaron alternativas y se estudiaron diversos modelos de competencia para no suspender el que constituye un certamen vital y de gran significación para el movimiento deportivo cubano, a la postre hubo que tomar la más lamentable decisión.

Ello representa un serio golpe para atletas, entrenadores y familiares, inmersos durante un extenso período en difíciles jornadas de preparación, las cuales estuvieron matizadas en esta ocasión por mayores limitantes.

Ante la incertidumbre, varios fueron los reajustes en entrenamientos y cargas. Algunos se mantuvieron entrenando en sus municipios de origen bajo la supervisión de otros técnicos, ante la imposibilidad de asistir a sus habituales campos de preparación.

Al final, queda truncado el sueño de muchos, que tendrán que esperar otro año para demostrar sus potencialidades en los terrenos de competencia. Ojalá la desmotivación no haga mella en esa, nuestra indiscutible cantera.

Como es lógico, tampoco habrá actividad en el calendario de la categoría juvenil.

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