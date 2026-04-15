Respuesta inmediata y éxito en enfrentamiento a incendio en Hospital de Cienfuegos (+Fotos)

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La directora general del Hospital Provincial de Cienfuegos ofreció detalles del siniestro ocurrido la noche del 14 de abril. El fuego afectó el circuito eléctrico de emergencia, pero la rápida actuación permitió proteger a los 311 pacientes hospitalizados, entre ellos más de 12 en estado crítico. Durante el código rojo nació una bebé sana. No se reportan pérdidas de vidas ni heridos como consecuencia del siniestro

Alrededor de las 9:00 p.m. de este 14 de abril, un incendio se declaró en el sótano del segundo piso del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, específicamente entre la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) clínica y la sala de psiquiatría, área comprendida entre las torres 3 y 4, según informó la directora general del centro, Ling Denisse Santeriro Pérez, al Periódico 5 de Septiembre.

El Cuerpo de Bomberos logró extinguir las llamas en aproximadamente 20 minutos. Las causas del siniestro son investigadas por una comisión del Ministerio del Interior (Minint).

AFECTACIONES Y RESPUESTA INMEDIATA

El principal daño fue al circuito de emergencia del hospital, lo que impactó servicios vitales como el área de parto, preparto (torre 3), angiología, sala 11 A, neonatología, UCI clínica, UCI quirúrgica, así como la bomba de vacío y los compresores. Gracias al intenso trabajo durante toda la madrugada del equipo de electromédicos y mantenimiento, los compresores y la bomba de vacío fueron recuperados, logrando mantener la vitalidad de la institución.

En el momento del siniestro, el hospital contaba con 311 pacientes hospitalizados. De ellos, 31 fueron reubicados en otras instituciones de salud: hospital psiquiátrico, hospital pediátrico y el Centro Especializado Ambulatorio, anexo al hospital. Otros 79 pacientes fueron reubicados internamente hacia áreas más seguras dentro del propio centro.

En cuanto a los pacientes graves, se reportan más de 12 en estado crítico, de los cuales ocho se encuentran ventilados. Todos han recibido la atención y los insumos necesarios para garantizar una evolución exitosa, según destacó la directora.

UN NACIMIENTO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

En medio del código rojo, se produjo el nacimiento de una bebé, producto de una paciente a término. El parto se realizó trasladando a la madre desde el área de parto. Tanto la madre como la recién nacida evolucionan favorablemente.

ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS Y REPARACIONES

El cuerpo de guardia y el área de emergencias y urgencias médicas se mantienen operativos. Sin embargo, la consulta externa de cirugía electiva se vio afectada este día; esas intervenciones serán reprogramadas y se comunicará oportunamente a los pacientes. Las áreas afectadas fueron utilizadas para la evacuación de pacientes.

Desde el amanecer de hoy 15 de abril, autoridades del Partido y el Gobierno trabajan en equipos para reparar los daños eléctricos y de infraestructura. También se dañaron aproximadamente 12 metros de tuberías que abastecen de agua al área de hospitalización, cocina y comedor, por lo que se buscaron alternativas para no afectar los servicios. Empresas locales acudieron desde temprano para apoyar al hospital.

INVESTIGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Una comisión coordinada por el Minint investiga las causas y condiciones que provocaron el siniestro. También se estableció comunicación inmediata con pacientes, trabajadores, la máxima dirección del país y el Ministerio de Salud Pública. Actualmente, una comisión presidida por el viceministro de Salud Pública, Dr. Julio Veliz Izquierdo acompaña al hospital para restablecer servicios y mitigar daños.

AGRADECIMIENTO Y BALANCE FINAL

La dirección del hospital expresó un inmenso agradecimiento y admiración a todos los trabajadores del centro, a las familias que estuvieron minuto a minuto pendientes, y a todas las personas e instituciones que acompañaron en la emergencia.

“Gracias a la activación inmediata, en solo tres horas se lograron realizar todas las acciones necesarias para controlar la situación y garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores. El hospital, a pesar de haber vivido esta situación de peligro, lo más importante fue el trabajo de nuestra gente”, concluyó Ling Denisse Santeriro.

Lea además la información preliminar publicada por este medio la víspera

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