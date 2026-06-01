Candidato Cepeda denunció anomalías durante elecciones en Colombia

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El candidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda denunció hoy que ocurrieron irregularidades en la jornada de elecciones, cuyos resultados indican la necesidad de ir a un balotaje con el ultraderechista Abelardo De la Espriella.

Desde el Hotel Tequendama de esta capital, donde se reunieron su equipo de campaña y algunos de sus seguidores, el aspirante se refirió a la alerta difundida antes por el mandatario, Gustavo Petro, sobre lo que calificó como un “desfase” alrededor del censo electoral en torno a 885 mil personas.

Enfatizó que “existen indicios sobre un número indeterminado de mesas en las que se presentaron votaciones atípicas”.

“Así que lo dejamos claro ante la opinión pública: solo cuando las comisiones escrutadoras dejen aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, expresó la apuesta del movimiento progresista Pacto Histórico.

También recalcó que autoridades, e incluso gobiernos extranjeros, intervinieron en el proceso electoral.

Mencionó entonces al presidente de Ecuador, Dabiel Noboa, al que acusó de estar complotado con el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella, en un acto al que catalogó como una “vulgar, descarada y abierta” intromisión en las elecciones.

“No nos estamos inventando excusas para no reconocer resultados, estamos pidiendo que las comisiones escrutadoras hagan su trabajo y sepamos con claridad cual fue el último de los votos obtenidos”, sentenció.

A su juicio, un eventual gobierno de De la Espriella defenderá la plutocracia y la corrupción.

“Representa el regreso al pasado que vivió el país bajo Uribe (Álvaro) reforzado por la ultraderecha internacional, y a eso le saldremos al paso en segunda vuelta”, planteó en referencia a su contrincante.

Por otra parte, llamó a la juventud del país a engrosar las filas de sus seguidores.

“De ustedes depende el futuro de la nación, vengan, vamos a trabajar porque ustedes definirán la elección de segunda vuelta”, estimó.

El representante de la izquierda también agradeció a todos los que votaron por él en esta jornada y aseguró que se mantiene en la contienda.

“Con todo el entusiasmo, serenidad, poder político y experiencia curtida en afrontar dificultades, la lucha continua y vamos a triunfar”, dijo a su audiencia.

Con el 99,9 por ciento de las mesas informadas, la Registraduría divulgó que Abelardo De la Espriella obtuvo el 43,7 por ciento (10 millones 351 mil votos) y Cepeda el 40,9 por ciento (nueve millones 683 mil).

De acuerdo con la legislación de Colombia, para triunfar en primera vuelta es preciso ganar el 50 por ciento más uno de los votos válidos por lo cual se realizará un balotaje el venidero 21 de junio.

A las urnas acudieron 23 millones 961 mil ciudadanos, el 57,8 por ciento de los 41 millones 400 mil que estaban aptos para sufragar, comunicó la Registraduría.

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