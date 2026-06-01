Feria del Libro de La Habana estará dedicada al centenario de Fidel

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Los pormenores de la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, serán revelados el próximo 4 de junio en el Centro de Prensa Internacional, en La Habana, trascendió este domingo.

La edición 34 tendrá a Rusia como país invitado de honor, anunció previamente el comité organizador.

De acuerdo con la nota de prensa del Instituto Cubano del Libro y la Cámara Cubana del Libro, se convoca a medios nacionales y extranjeros acreditados a participar en el encuentro, que dará a conocer la programación prevista para esta fiesta de las letras.

El evento literario más importante del país reconocerá la obra de dos figuras imprescindibles de las ciencias sociales cubanas: la narradora y poeta Marilyn Bobes y el ensayista e historiador José Bell Lara.

Prevista inicialmente a realizarse del 12 al 26 de febrero, la FILH fue trasladada de su fecha original debido a la situación que enfrenta el país con el déficit de combustible.

(Con información de Prensa Latina y Cubadebate)

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