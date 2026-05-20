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Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Un tanque cilíndrico de grandes proporciones corona la loma Rioja. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Un tanque cilíndrico de grandes proporciones corona la loma Rioja. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
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Un vistazo desde el techo de Cruces (+Fotos)

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A la loma de la Rioja, con sus escasos 138 metros (m) de altitud, este semanario le ha dedicado no pocos trabajos que han resaltado su notable importancia entre los 27 sitios geo-paleontológicos estudiados hoy en la provincia de Cienfuegos. Desprotegida todavía por las leyes medioambientales, como casi toda esa veintena de lugares, la Rioja es la atalaya sureña de Cruces, un municipio muy llano donde apenas sobresale otro cerro hermano, la loma de Guamá (120 m), localizado al este del pueblo cabecera.

Allí, entre la tupida maleza que envuelve la cima redondeada, se levanta un enorme tanque metálico concebido para acopiar aproximadamente mil 200 metros cúbicos de agua, que a partir del presente siglo formó parte del complejo hidráulico que conforma el acueducto del poblado. Con bastante dificultad este periodista subió a la techumbre de la herrumbrosa estructura cilíndrica, y desde allí brotaron las actuales imágenes ꟷtal vez las primeras realizadas en más de una décadaꟷ con el objetivo de reafirmar, a pesar de su modesta altura, la vastedad y belleza de la comarca crucense.

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Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

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