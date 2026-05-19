Vladímir Putin llega a Beijing en visita oficial

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El presidente ruso, Vladímir Putin, ha llegado a Beijing para realizar una visita oficial que se extenderá del 19 al 20 de mayo.

El mandatario ruso es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Su viaje coincide con el aniversario 25 de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló anteriormente que una de las cuestiones que se discutirá “detalladamente” entre Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, será la cooperación en materia de hidrocarburos. Además, se abordará el proyecto Fuerza de Siberia 2, un gasoducto que conectará Siberia Occidental con China a través de Mongolia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que la parte rusa tiene “grandes expectativas” de la visita. Se informa que tendrá lugar el acto de firma de unos 40 documentos bilaterales. De ellos, 21 se firmarán en presencia de Putin y Xi, mientras que de los demás simplemente se anunciará su conclusión durante la ceremonia.

Además, los líderes firmarán una declaración conjunta sobre el fortalecimiento ulterior de la asociación integral y de la cooperación estratégica, así como sobre la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, está previsto que Putin y Xi adopten otro documento, también de carácter conceptual: una declaración conjunta sobre la formación de un mundo multipolar y de relaciones internacionales de nuevo tipo.

(Con información de RT en Español y TASS)

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