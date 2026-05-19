Alianza estratégica Rusia-China juega papel estabilizador, dice Putin

El mandatario, quien emitió su mensaje en un video publicado previo a su visita a China los días 19 y 20 de mayo, expresó su confianza en que ambas naciones seguirán trabajando juntas para contribuir a la seguridad y la estabilidad globales, así como profundizar su asociación y buena vecindad, impulsar el desarrollo de sus países y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

Las relaciones entre Moscú y Beijing han alcanzado un nivel sin precedentes, lo que se expresa, entre otras cosas, en la disposición a brindarse apoyo mutuo en cuestiones clave, incluida la protección de la soberanía, afirmó Putin.

Igualmente significó que le complacía visitar Beijing una vez más por invitación de su viejo y buen amigo, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

«El intercambio regular de visitas mutuas y la celebración de negociaciones ruso-chinas al más alto nivel son una parte importante e integral de nuestros esfuerzos conjuntos para desarrollar todo el complejo de relaciones entre los dos países, revelando su potencial verdaderamente ilimitado», acotó.

Putin sostuvo que Rusia respeta mucho la historia y la cultura de China y que está interesada en desarrollar el diálogo entre los pueblos de los dos países.

«Señalaré que en Rusia se respeta mucho la historia milenaria de China, sus logros en cultura, arte y ciencia. Y estamos interesados en que nuestros pueblos se acerquen, se entiendan aún mejor, adopten todo lo bueno que hay en las ricas tradiciones y el legado de los dos países», apuntó.

Agregó que Rusia y China miran con confianza hacia el futuro y desarrollan activamente contactos en política, economía, defensa, amplían los intercambios humanitarios y fomentan la comunicación interpersonal.

Putin informó sobre el volumen de comercio entre Rusia y China, el cual sigue creciendo y ya ha superado los 200 mil millones de dólares: «El volumen de comercio ruso-chino sigue creciendo, habiendo superado hace tiempo la marca de los 200 mil millones de dólares».

Asimismo, los dos países han pasado casi por completo a las monedas nacionales en los pagos mutuos: «Los pagos mutuos se realizan casi en su totalidad en rublos y yuanes».

Durante la visita a China, Putin estará acompañado por una delegación que incluirá vice primeros ministros, ministros y directivos de empresas estatales y privadas que operan en ese país.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú tiene «grandes expectativas» de la visita del mandatario ruso.

El servicio de prensa del Kremlin informó también que Putin y Xi participarán en la ceremonia solemne de apertura de los años de educación de Rusia y China (2026-2027).