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Martí, eterno en la memoria patriótica y cultural de Cuba

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En mayo de 1895, hace 131 años, cayó en combate, en la localidad de Dos Ríos, José Martí, figura esencial de la independencia de Cuba y uno de los pensadores más influyentes de América Latina.

Más de un siglo después del acontecimiento, en este país y en muchas otras tierras del mundo, los cubanos recuerdan al Héroe Nacional, al patriota que entregó su vida en la lucha contra el dominio colonial de España y, también, al intelectual, periodista y poeta cuya obra tiene significativa vigencia.

Martí murió a los 42 años mientras participaba en la Guerra Necesaria que él mismo ayudó a organizar desde el exilio y su deceso se convirtió en símbolo de compromiso y sacrificio por la independencia cubana.

Desde entonces, cada aniversario es una ocasión para destacar el legado político y humanista del autor de Versos Sencillos, cuya visión acerca de la unidad de América Latina y justicia social trascendió el siglo XIX.

También es oportunidad para revisar, promover y debatir Ismaelillo, Versos Libres, La Edad de Oro, Nuestra América y otras obras de su autoría, además de la extensa labor periodística y ensayística en diarios y revistas de Estados Unidos y el resto de América

Este martes en instituciones culturales y educativas se desarrollan actividades conmemorativas que incluyen conferencias, actos patrióticos y lecturas de sus principales títulos y, en el Memorial erigido en esta capital en su honor, será celebrado el acto principal por la efemérides.

Historiadores y estudiosos coinciden en que el pensamiento martiano mantiene relevancia en temas como la soberanía, la ética y la identidad latinoamericana.

Martí continúa en el centro de la memoria histórica y cultural de Cuba, como símbolo de independencia, dignidad y vocación latinoamericanista, y honrarlo, siempre honra.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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