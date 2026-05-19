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Díaz-Canel denuncia recrudecimiento del bloqueo de EEUU contra Cuba

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que ningún dirigente del Partido, el Estado o el Gobierno de la isla posee activos o propiedades bajo jurisdicción estadounidense y denunció una escalada de la política de presión económica de Washington contra el país caribeño.

En un mensaje divulgado en la red social Facebook, el mandatario sostuvo que el Gobierno de la nación norteña “lo sabe de sobra” y aseguró que no existen pruebas que sustenten las acusaciones promovidas contra las autoridades cubanas.

“La retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen para justificar la escalada de su guerra económica total”, expresó el jefe de Estado.

Díaz-Canel aseguró además que Cuba continuará denunciando “de la manera más firme y enérgica” lo que calificó como un “cerco genocida” dirigido a estrangular al pueblo cubano.

El gobernante consideró “inmoral, ilegal y criminal” la orden ejecutiva estadounidense que, según afirmó, persigue y amenaza a terceros países y empresas que deseen vender combustible a Cuba o invertir en la nación caribeña.

También señaló que las sanciones afectan la adquisición de bienes básicos como alimentos, medicamentos y productos de aseo.

“El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores”, manifestó el mandatario cubano.

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