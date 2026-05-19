Homenaje al Martí comunicador

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En homenaje al aniversario 131 de la caída en combate de nuestro Héroe Nacional, José Martí, en el municipio de Santa Isabel de las Lajas realizaron un reconocimiento al trabajo de los comunicadores y periodistas de nuestro país.

José Martí fue uno de los grandes comunicadores de América Latina en el siglo XIX. Su capacidad para transmitir ideas convirtió su obra en una herramienta de educación y conciencia social. No escribía solo para informar, sino también para inspirar y movilizar a los pueblos latinoamericanos.

Sus crónicas destacaban por un lenguaje claro, elegante y profundo. Observaba la realidad con sensibilidad y analizaba temas políticos, sociales y culturales con gran sentido crítico.

Además, fue un excelente orador. En sus discursos transmitía pasión, patriotismo y esperanza. Su capacidad de conectar emocionalmente con las personas fortaleció el movimiento independentista cubano. Martí sabía adaptar su mensaje según el público y empleaba recursos expresivos que lograban convencer y motivar.

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana durante el homenaje a Apóstol entregó el sello de la asociación a personas destacadas en el municipio por su labor.

Los comunicadores lajeros recibieron también un reconocimiento de parte del Departamento de Comunicación del Gobierno por su ardua labor presentando el día a día de sus centros en las redes sociales.

Martí entendía la comunicación como un servicio público. Creía que la palabra debía ayudar a formar ciudadanos conscientes y libres. Por eso, utilizó la prensa para defender la justicia, denunciar el colonialismo y promover la unidad de los pueblos latinoamericanos. Su estilo combinaba información, reflexión y belleza literaria, lo que hacía que sus textos fueran accesibles y emotivos al mismo tiempo.

La obra de José Martí sigue siendo un referente del periodismo y la comunicación en América Latina. Su pensamiento demuestra que la palabra puede convertirse en una fuerza capaz de transformar la realidad y defender la libertad.

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