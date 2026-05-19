Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputado por presunto tráfico de influencias

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La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, asestó hoy otro duro golpe a la izquierda en España.

Aunque falta un proceso que seguramente será largo, el sólo hecho de colocar a Zapatero en el banquillo de los acusados da nuevos aires a los conservadores del Partido Popular (PP), empeñados en desbancar a los socialistas del Ejecutivo cuanto antes posible.

Zapatero, que estuvo al frente del Gobierno español de 2004 a 2011, fue imputado por tráfico de influencias y otros delitos en la causa de la aerolínea Plus Ultra.

La portavoz del Palacio de la Moncloa, Elma Saiz, defendió este martes el legado de Zapatero tras y subrayó que confía en que “la Justicia haga justicia” con su caso y se respete su presunción de inocencia.

“Desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia”, vemos la noticia, dijo Saíz tras remarcar que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización de extrema derecha denominada “Manos Limpias”.

Asimismo, señaló que durante la pandemia los préstamos a diferentes aerolíneas durante permitieron salvar empresas y empleos con procedimientos “absolutamente pulcros y transparentes”, autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas.

El propio exjefe del Ejecutivo afirmó hoy que “jamás” ha hecho gestiones ante ninguna “administración pública ni sector público ante el rescate” de Plus Ultra.

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, recalcó Zapatero en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

“Jamás he tenido ninguna sociedad mercantil, “ni en España ni fuera de España”, ni directamente ni a través de terceros, apostilló.

Desde el Partido Socialista (PSOE), el portavoz en el Congreso, Patxi López, admitió que la acusación a Zapatero afecta “anímicamente” a la organización y supone un “shock para la militancia”.

En rueda de prensa, López aseveró que siempre ha mantenido una conducta ejemplar ni piensa se haya podido corromper, sino que “al revés, es el único presidente que no ha tenido ningún ministro imputado”.

La primera reacción del PSOE “va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente” que “transformó este país y consiguió muchas cosas de las que hoy disfrutamos”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, consideró, por su lado, que la imputación del expresidente muestra que la “derecha le tenía muchas ganas” y considera que el Gobierno “cada vez lo tiene más difícil” si no enfrenta tanto la corrupción como la “guerra sucia judicial”.

Bellarra reconoció que le llama la atención que Zapatero haya sido citado como investigado por parte de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, teniendo en cuenta la trayectoria de otros expresidentes.

“No deja de ser sorprendente (la imputación) teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la ‘policía patriótica’ para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios; teniendo un expresidente como Aznar, que es un criminal de guerra (…)”, sentenció.

(Con información de Prensa Latina)

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