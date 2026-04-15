Sofocan incendio en Hospital Provincial de Cienfuegos (+Fotos)

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Alrededor de las 9:00 p.m. de este martes tuvo lugar un incendio en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia establecidos en la institución. Al momento de redactar la información, las fuerzas del Cuerpo de Bomberos habían sofocado el incendio. El periódico 5 de Septiembre llegó a la institución al momento de la toma de decisiones cruciales para preservar la vida de pacientes, acompañantes y personal de salud.

La Dra. Lyn Denise Santeiro Pérez, Directora General del Hospital Provincial pidió a la población confiar en el sistema de salud de la provincia y en el personal del hospital. Sus palabras estuvieron dirigidas a transmitir tranquilidad y asegurar que se actuó con rapidez y profesionalidad para sofocar el incendio.

El puesto de dirección recibió reportes sobre imágenes de humo visibles en la parte baja de la institución médica (sótanos/plantas inferiores). En las zonas 4 y 8, varias personas comenzaron a percibir olor a cable quemado y ante estos indicios se activaron todos los sistemas de seguridad establecidos para este tipo de siniestros.

De acuerdo a la información de Santeiro Pérez, “al activarse los protocolos procedimos a la evacuación de los neonatos, de las embarazadas y el traslado de pacientes graves a zonas seguras, donde teníamos confianza en la vitalidad de los servicios médicos”.

Más adelante informó que “además de los protocolos internos, se encuentran disponibles otros centros de salud para apoyar la evacuación de pacientes en caso necesario. Como parte de las acciones inmediatas, los neonatos fueron trasladados para el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, mientras que las embarazadas y otros pacientes serán reubicados en el Centro Especializado Ambulatorio, anexo al ‘Gustavo Aldereguía Lima'”.

Tales medidas buscan garantizar la continuidad de la atención y preservar la vitalidad de los servicios médicos durante la contingencia. El personal continúa trabajando de manera organizada para asegurar la protección de todos los pacientes.

Las autoridades reiteraron que la situación está bajo control y mantienen la vigilancia constante mientras se completan las acciones de respuesta. Las fuerzas del Ministerio del Interior en la provincia trabajan en la búsqueda de las causas del incendio.

Apoyo institucional

Lucía Hernández Rivera es una de las pacientes ingresadas en la institución médica. Su acompañante, Dailyn Hernández, relata lo vivido:

“Habíamos venido al hospital a visitarla cuando, de repente, la gente empezó a gritar que había un incendio. Salimos rápido. Ahora nos van a trasladar a la sala 11A del Centro Especializado Ambulatorio. La enfermera que la atendió fue muy buena. Le pusieron el antibiótico indicado, y ya nos vamos para la otra institución. Estamos más tranquilas. Todo pasó”.

También hay psicólogos acompañando a pacientes y familiares para brindar contención emocional y orientar a las personas ante la incentidumbre luego del incendio. Una de ellas es la especialista Maité Benítez Rodríguez, quien explica su labor:

“Nuestra labor aquí en este momento, en el hospital, es brindar acompañamiento a todos los pacientes, a los familiares y a quien necesite ayuda. Ofrecemos primeros auxilios psicológicos, que es lo que podemos dar ahora. Más adelante, cuando la situación avance y se vaya controlando, intervendremos de acuerdo a las necesidades psicológicas de cada paciente y cada familiar, según lo requiera cada situación”.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia junto a directivos de Salud se encuentran en el Hospital Provincial Dr Gustavo Aldereguía Lima para apoyar en las labores de recuperación y evacuación.

No se ha reportado ninguna incidencia en detrimento de la vida o salud de pacientes, acompañantes ni personal de la institución sanitaria.

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