Convocan en Cienfuegos a un Primero de Mayo por la unidad y el patriotismo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos

A la celebración de una jornada por el Primero de Mayo que demuestre la unidad de los cubanos y su patriotismo han sido convocados los trabajadores de Cienfuegos, como de todo el país. Bajo la consigna La Patria se defiende, afiliados de los diferentes sindicatos desarrollarán disímiles actividades en saludo a la fecha y participarán en el tradicional desfile, con alegría y júbilo, a pesar de la compleja situación actual, agravada por el recrudecimiento del Bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a la Isla.

En conferencia de prensa, la secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, Anay Morera Guillén, destacó que la jornada por el Día del Proletariado Mundial busca honrar, en el año de su centenario, al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, y resaltar su legado para la clase obrera cubana.

“Será un escenario de patriotismo, alegría, reconocimiento individual y colectivo a quienes se destaquen por sus resultados en la batalla económica que libra nuestra nación. Exigiremos el cese del Bloqueo, mientras reafirmaremos la decisión de defender la Patria como el más grande honor y deber supremo de los cubanos”. señaló Morera Guillén.

Según informó, más de 150 mil personas de diferentes sectores participarán en las acciones diseñadas en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Entre las principales figuran la lectura de la Convocatoria en los colectivos laborales, el desarrollo de encuentros entre jóvenes trabajadores y dirigentes sindicales y entre Héroes del Trabajo y ex dirigentes sindicales.

El programa incluye también la realización de trabajos voluntarios con el objetivo de impulsar la producción de alimentos; el agasajo a 19 colectivos laborales del territorio merecedores de la condición de Vanguardia Nacional; el acto de condecoraciones a cuadros y trabajadores sobresalientes en su gestión, además de otras iniciativas.

Abrirá el desfile por el Primero de Mayo el Sindicato de Energía y Minas, un realce al esfuerzo desplegado por sus afiliados a lo largo de una etapa donde han debido crecerse ante el impacto de las medidas de asfixia impuestas por Washington.

Momento significativo dentro de la conferencia resultó la entrega de la condición de Voz e imagen del Primero de Mayo a los medios provinciales Radio Ciudad del Mar, Perlavisión y el periódico 5 de Septiembre, principales divulgadores del quehacer obrero y sindical de la provincia.

Visitas: 9