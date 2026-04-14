Foro de Cepal analiza en Chile los retos del Desarrollo Sostenible

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Representantes de gobiernos y organismos internacionales analizan hoy en la sede de la Cepal, en Chile, los retos y desafíos de la Agenda 2030, cuando faltan cuatro años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el Noveno Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, iniciado la víspera con reuniones de la sociedad civil, el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, llamó a evitar el derrotismo.

“Desde su origen la Agenda 2030 fue ambiciosa”, dijo el máximo dirigente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Agregó que se fijaron metas altas y claras que imprimieron un destino, una dirección y nunca fue una condición binaria de todo o nada. Incluso en las metas que no lleguen a cumplirse, podemos acercarnos a ellas, aseguró.

Reconoció que en el contexto geopolítico actual es difícil avanzar hacia la implementación de esos objetivos, pero que precisamente por esta realidad resulta indispensable conseguirlo.

El mayor contrapeso para un mundo más definido por el poder y la fuerza, es la cooperación y la colaboración y eso, afirmó, en la Cepal se comprueba todos los días.

Durante la cita representantes de gobiernos, del sistema de la ONU, organismos internacionales, academia y sociedad civil analizarán los progresos y desafíos hacia el 2030 y pasarán revista a los encuentros realizados el año anterior en distintos lugares del mundo.

El Foro está presidido por Jorge Félix Rubio, Director General para Asuntos Económicos de la Cancillería de Perú.

Recordó el funcionario que en medio de un panorama geopolítico incierto y de mantenerse las tendencias actuales, solo el 19 por ciento de los ODS se alcanzarán en la región en el plazo previsto.

Su país, como otros en el área, reconoció, enfrentan desafíos urgentes, como la reducción de la pobreza y las desigualdades, la inseguridad, la necesidad de atraer mayor inversión extranjera directa y lograr el acceso a viviendas adecuadas para la población.

Por ello, llamó a reafirmar el compromiso con el multilateralismo y promover una agenda centrada en la inclusión social, la sostenibilidad y la cooperación de todas las naciones de la región.

En la sesión de este martes también estuvo Li Junhua, secretario general adjunto de la ONU para la cooperación, quien señaló la presión generada sobre los países por la incertidumbre global, volatilidad económica, tensiones geopolíticas, impacto climático y aumento de la inequidad.

Al mismo tiempo, señaló, se muestra liderazgo en la impulsión de políticas de protección social, resiliencia climática y estrategias de desarrollo inclusivas, y destacó el papel jugado por la Cepal en esta dirección.

La vice Secretaria General de la ONU, Amina Mohammed, precisó que este foro es una parte vital para cumplir las perspectivas regionales y sus conclusiones alimentarán una amplia gama de actos de alto nivel, como la Conferencia del Agua de la ONU y la Cumbre de los ODS de 2027.

“Les pido que sean ambiciosos porque sé que esta región tiene la capacidad. La trayectoria de América Latina y el Caribe aún puede cambiar”, concluyó en un mensaje enviado a los presentes.

El evento continuará hasta el jueves 16 de abril, cuando se presentarán las conclusiones y recomendaciones adoptadas por los asistentes y tendrá lugar la ceremonia de clausura.

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