Valdés Mesa y Alexandr Lukasenko sostienen amistoso encuentro en Kasajistán

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Durante el intercambio ambas partes manifestaron el interés de seguir profundizando las ya históricas relaciones bilaterales, a la vez que coincidieron en la necesidad de ampliar la colaboración económica y comercial

ASTANÁ, KASAJISTÁN. – El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa sostuvo este viernes, previo al inicio de las sesiones del Consejo Supremo Económico Euroasiático, un fraternal encuentro en esta ciudad con el presidente de la República de Belarús Alexandr Lukasenko.

Valdés Mesa agradeció al jefe de Estado bielorruso la oportunidad del encuentro y le comentó sobre el impacto negativo del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos en la vida económica y social del país; y le explicó cómo las órdenes ejecutivas de la administración estadounidense prohíben que terceros países comercialicen combustibles con el gobierno cubano.

Por su parte Alexandr Lukasenko reafirmó el apoyo incondicional de su gobierno a Cuba en este complejo momento y se comprometió a seguir cumpliendo con los acuerdos comerciales y contratos firmados entre ambas naciones.

En junio de 2025, en el contexto del IV Foro Económico Euroasiático y la sesión del Consejo Supremo de la Unión efectuado en Belarús, Lukasenko recibió en Minsk, en visita oficial al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Entonces ambas partes firmaron importantes acuerdos, evaluaron el estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad mutua de impulsar la cooperación comercial, la industria y la biotecnología.

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