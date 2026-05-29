Anuncian financiamiento para brote de ébola en Cuerno de África

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Cada Estado miembro de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) recibirá un millón de dólares para la preparación y respuesta al brote de ébola en el continente africano, anunció hoy una fuente oficial.

Así lo reveló el secretario ejecutivo de la IGAD, Workneh Gebeyehu, en reunión extraordinaria con los ministros de Salud, celebrada de forma virtual, con el objetivo de evaluar la situación y la preparación regional frente a pandemias.

Gebeyehu precisó en su cuenta de la red social X que con el Fondo de Pandemia, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se comprometieron a esa ayuda financiera.

“Los brotes de enfermedades no respetan fronteras, y nuestra respuesta tampoco debería hacerlo. Los ministros reafirmaron su compromiso con la preparación y respuesta colectiva”, subrayó.

“Los brotes de enfermedades no respetan fronteras, y nuestra respuesta tampoco debería hacerlo. Los ministros reafirmaron su compromiso con la preparación y respuesta colectiva”, subrayó.

Por último, exhortó al público a permanecer vigilante, seguir las indicaciones de salud y reportar los casos sospechosos de inmediato.

El brote de ébola se decretó en la República Democrática del Congo (RDC) el pasado 15 de mayo y hasta la fecha supera los mil casos sospechosos y las 220 probables muertes.

Ante esa situación, el Gobierno de Uganda decidió el miércoles cerrar temporalmente las fronteras con la RDC, ante el continuo incremento de la enfermedad en ese país vecino y en el propio territorio ugandés, donde ya se identificaron siete casos.

De igual manera, la medida responde a las dificultades para mantener el control ante el constante flujo de población en ambas direcciones.

Los protocolos establecidos refieren que toda persona que regrese de Kinshasa a Uganda deberá someterse a un autoaislamiento obligatorio de 21 días, bajo la supervisión del Ministerio de Salud y los equipos de vigilancia distritales, entre otras medidas.

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