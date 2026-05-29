Europa es parte del conflicto en Ucrania y no mediador, opina Rusia

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Europa no puede desempeñar un papel de mediador en el conflicto de Ucrania porque actualmente es una de las partes implicadas, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Europa está hoy del lado de Ucrania en este conflicto. No debemos olvidar que armas europeas se utilizan directamente contra nosotros y es imposible abstraerse de esa realidad. Por ello, en estas circunstancias, Europa no puede aspirar de ninguna manera a actuar como mediadora», dijo el vocero a los periodistas.

Preguntado sobre si Rusia rechazaría una eventual iniciativa de mediación impulsada por Europa, Peskov respondió afirmativamente.

Recientemente, en la Unión Europea se ha debatido la posibilidad de designar a una figura encargada de reactivar el diálogo con Moscú, tanto sobre el conflicto en Ucrania como sobre una eventual normalización de las relaciones entre Rusia y Europa.

El pasado 9 de mayo, el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que considera al excanciller alemán Gerhard Schröder (1998-2005) un interlocutor idóneo para mantener un diálogo con Europa, aunque aseguró estar dispuesto a conversar con cualquier dirigente que no haya realizado declaraciones hostiles contra Rusia.

Putin sostuvo además que la recuperación de las relaciones entre Rusia y Europa sería beneficiosa para ambas partes y que cuanto antes se produzca, mejor será para todos.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, descartó que Schröder pueda representar al bloque comunitario en unas eventuales conversaciones con el mandatario ruso.

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