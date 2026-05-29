Conozca nuestra edición semanal en PDF del 29 de mayo

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Con una portada-convocatoria a la Tribuna Abierta por Cuba y por Raúl, que tendrá lugar el 1 de junio en Cienfuegos, la edición semanal del Periódico 5 de Septiembre propone entre sus materiales un comentario sobre la literatura dedicada al General de Ejército, un amplio reportaje a páginas centrales en torno a la enseñanza técnico-profesional en la provincia, un comentario sobre la inminente Copa Mundial de Fútbol, trabajos de Opinión y las secciones gráficas, entre otros.

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5 de Septiembre

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.

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