Lula lidera nuevo sondeo rumbo a elecciones brasileñas

El estudio, encargada por el banco BTG Pactual, atribuye al mandatario el 40 por ciento de la intención de voto en el escenario estimulado de la primera vuelta, frente al 34 por ciento del senador Flávio Bolsonaro, considerado el principal representante del bolsonarismo para la contienda presidencial.

Con respecto a la consulta espontánea, donde no se presenta una lista de candidatos, el mandatario obtiene el 35 por ciento de las preferencias, mientras Flávio Bolsonaro alcanza el 24, una diferencia de 11 puntos porcentuales.

En el resto de los escenarios simulados para la primera ronda aparecen el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con cinco por ciento; el presidente del Partido Misión, Renan Santos, y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con cuatro cada uno; el exmagistrado Joaquim Barbosa y el escritor Augusto Cury, con dos; y el diputado Aécio Neves, con uno.

Las simulaciones de segunda vuelta también colocan a Lula al frente de todos sus posibles rivales.

El escenario más ajustado es frente a Flávio Bolsonaro, con 47 por ciento para el actual gobernante y 44 para el senador, una diferencia que se mantiene dentro del margen de error.

Contra Zema, Lula vencería por 47 a 40 por ciento, mientras que frente a Caiado ampliaría la ventaja a 47 frente a 38; y el mayor margen se registra ante Santos, con 49 por ciento para el presidente y 35 para su adversario.

La encuesta también revela diferencias regionales, pues Lula obtiene su mayor respaldo en el nordeste del país, donde suma el 54 por ciento de las preferencias frente al 25 de Flávio Bolsonaro, y lidera igualmente en el sudeste.

El senador, por su parte, encabeza las preferencias en las regiones sur y norte-centro-oeste; y, entre las mujeres, Lula registra el 45 por ciento de intención de voto frente al 30 de Flávio Bolsonaro, mientras que entre los hombres el senador aparece al frente con 38 por ciento contra 34 del mandatario.

La encuesta muestra además que el 36 por ciento de los entrevistados prefiere una victoria de Lula o de un candidato apoyado por él, el 32 por ciento opta por un aspirante respaldado por el expresidente Jair Bolsonaro y su familia, y el 27 por ciento manifiesta preferencia por una tercera vía.

El sondeo, que entrevistó telefónicamente a dos mil tres electores entre el 10 y el 12 de julio, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.