Padres de la Termoeléctrica de Cienfuegos: Eliester Fernández Rodríguez

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Durante 18 años ha estado detrás del volante, garantizando el traslado de sus compañeros hacia diferentes partes de la provincia y el país. Tal función, sin dudas, lleva tiempo; mucho tiempo sobre el asfalto y pudiera parecer que lo aleja de su familia; sin embargo, Eliester Fernández Rodríguez ha encontrado “la fórmula” para que sea todo lo contrario.

“Lo primero que hay que hacer y lo he logrado es hacer de ambas cosas una sola familia; tanto la de la casa como lo del trabajo. Aquí, en la empresa nos tratamos como una gran familia y se trata de complementarlo de manera que se haga una sola.

“Tengo tres hijos, una de 32 años que trabajó aquí mismo en la planta de tratamiento de agua, otro que estudia en la Universidad y uno más pequeño que está en cuarto grado; orgulloso estoy de todos.

¿Cómo es trabajar con uno de los hijos, aunque no sea directamente?

“Sigue siendo algo especial. Todo el que logre trabajar con su hijo vivirá una experiencia maravillosa, porque le vas transmitiendo tus conocimiento y experiencias; vas corrigiéndolo en cada momento, encaminándolo hacia mejores resultados.

Pero Eliester tiene un motivo más para continuar poniendo buenas energías en su quehacer: su pequeña nieta, “Cuando hay nietos la responsabilidad crece”, me dice. “Estoy muy al pendiente de todo lo que pasa con ella y eso hace que la familia esté mucho más unida, cercana”.

Durante 18 años, Eliester, ha estado detrás del volante, garantizando el traslado de sus compañeros hacia diferentes partes de la provincia y el país; pero siempre la familia que ha construido, junto a la de sangre está presente, porque son su soporte y asidero.

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