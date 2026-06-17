Ya no serán 54

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

Por: Luis Miguel Chaviano Yanes*

13 de junio de 2026, 53 años de presión sobre sus hombros y las ansias de toda una ciudad encima. OG Anunoby encesta el segundo libre y la diferencia es de cuatro. 7,7 segundos en el reloj, Wembanyama intenta el triple, falla, la pelota vuela por el AT&T Center de Texas, San Antonio. Los Knicks toman revancha de las finales de 1999, donde San Antonio, también en 5 juegos, se llevó el anillo. Las calles pintadas de un anaranjado intenso y una locura total en el estado. Por fin, los Knicks de New York son campeones de la NBA.

Pero vayamos un poco atrás y empecemos por la Primera Ronda Eliminatoria, donde los neoyorkinos tuvieron sus complicaciones para pasar la llave ante los Atlanta Hawks, incluso, con un 2-1 abajo. Sin embargo, encadenaron tres victorias consecutivas y lograron imponerse en la serie 4-2.

El otro finalista, los Spurs, pasó sin muchos problemas ante los Portland Trail Blazers, con un resultado final de 4-1. No obstante, en las Semifinales de Conferencia presentaron un poco más de complicaciones para derrotar a los Minnesota Timberwolves, serie que se extendió hasta los seis partidos. En las Finales de Conferencia, los Oklahoma City Thunder los llevaron hasta un dramático séptimo choque, que se solventó con marcador final de 111-103 a favor de San Antonio.

Por otro lado, los Knicks no tuvieron dificultades en ninguna de las fases anteriores y le endosaron un 4-0 tanto a los Philadelphia 76ers, como a los Cleveland Cavaliers, respectivamente.

De esa forma llegaban las Finales de la NBA, con un enfrentamiento que ya había sucedido: San Antonio Spurs vs New York Knicks. El 3 de junio, en el palacio de los Spurs, los visitantes fueron comandados por los 30 puntos del estelar Jalen Brunson y se llevaban el primer juego con marcador de 105-95. Dos días después, en un partidazo de básquet, los de New York repiten victoria y dan un golpe sobre la mesa, con un trío en llamas: Karl-Anthony Towns (21 puntos), Mikal Bridges (20 puntos) y, cómo no, Jalen Brunson (20 puntos). La serie se encontraba 2 a 0. Ahora en New York y con la necesidad imperiosa de ganar, los Spurs se llevaban el tercer choque con marcador de 115-111 y de la mano del mejor jugador del mundo actualmente, Víctor Wembanyama, que se robaba el show con 32 anotaciones.

En un juego frenético y bajo la presencia de la Estatua de la Libertad, los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos en el que fue, sin dudas, el mejor partido de la final. Con un tapón providencial y, unos segundos después, la canasta ganadora, OG Anunoby se convirtió en el MVP del cuarto choque, que terminó con pizarra de 107-106, aunque sin dejar de pasar por alto nuevamente la labor de Brunson, con 36 puntos. Finalmente, llegamos a la noche tan esperada en New York, aunque el partido se disputó en San Antonio. Y aunque ya parece repetitivo, un brutal Jalen Brunson, que fue sin dudas el mejor jugador de la final, anota 45 puntos, y, con marcador de 94-90, acaba la espera de tantos aficionados neoyorkinos. Fueron 53 años, pero ya no serán 54.

*Estudiante de Periodismo en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Visitas: 4