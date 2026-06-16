Enfrenta Cienfuegos indisciplinas sociales, delitos, corrupción e ilegalidades

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Restablecer la legalidad y brindar un buen servicio al pueblo es la premisa del enfrentamiento, a las indisciplinas sociales, el delito, la corrupción e ilegalidades en la provincia cubana de Cienfuegos, una labor que articula la Dirección de Inspección con los ciudadanos desde los consejos populares.

Ahí están los precios abusivos y especulativos en el sector no estatal y las nuevas formas de gestión —por ejemplo, los sacos de carbón y demás productos de la agricultura—, la música alta en determinados horarios, los servicios inadecuados a la población, entre otras cuestiones relacionadas con el tema.

Escuchemos a Yanil Marcelo Reguera, un cienfueguero procedente del municipio de Cruces:

“Hay inspectores muy cuidadosos también —asegura—, con mucha ética, pero desgraciadamente tenemos que continuar trabajando para que todos tengan la ética y se apropien de la labor que les corresponde, como inspectores de esta sociedad”.

Fraudes en el sistema eléctrico, uso indebido de la energía, la no tenencia de contratos, trabajadores ilegales, comercialización de productos vencidos y el mal empleo de las pasarelas de pago son cuestiones detectadas por el Grupo Provincial de Enfrentamiento, las cuales motivan quejas y opiniones de la población.

Raudel Vilches Galindo, director de la Dirección de Inspección Provincial, refiere que se han realizado acciones. “A partir de quejas de la población —señala—, cerramos negocios e impusimos multas por el Decreto Ley 91 a los trabajadores por cuenta propia, de micro, pequeñas y medianas empresas, y de cooperativas no agropecuarias, con impactos importantes”.

Otro cienfueguero, Ricardo Torres, opina que “el trabajo realizado por el Estado con respecto a la conducta negativa de la población en el robo de combustible y de electricidad es profiláctico para evitar que estos recursos caigan en manos particulares para beneficio personal”.

La atención de la Oficina Nacional para el Uso y Control de la Energía (ONURE) está centrada en el cumplimiento de la política energética mediante inspecciones del combustible y la corriente en las empresas, verificando el cumplimiento de lo indicado, explica el especialista José Peralta Carbajal. “Todas las concluimos como aceptables —afirma—, porque tienen algunas pequeñas infracciones no significativas. En el caso de la energía eléctrica, están cumpliendo las indicaciones”.

Violaciones de normas, decretos y resoluciones se incrementan en la actividad del Comercio —argumenta el director provincial, Carlos Alfonso Sánchez, quien está al tanto de las denuncias—, y siguen trabajando”.

“Entre todas las entidades socialistas tenemos falta de personal —revela—. No hemos podido crear las direcciones municipales del Comercio. Hemos intentado cubrir las plantillas, principalmente de los inspectores, y no se ha podido lograr”.

Sara Raquel Romero también opina: “Hay una indisciplina general con actores de la economía no estatales por irregularidades que se presentan en la cantidad de productos que no están autorizados para vender, así como en los pagos por transferencia y las pasarelas. Es un monto ínfimo el que les reciben a los clientes, y la insatisfacción es muy grande porque todo el dinero hoy lo tenemos en las tarjetas”.

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