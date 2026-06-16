Petro alertó sobre eventuales bombardeos si gana la ultraderecha

Aún sin mencionar por su nombre al candidato que representa a esa corriente, que en este caso es Abelardo De la Espriella, el mandatario advirtió que una parte de la población colombiana no le da importancia a ser dirigidos por un ciudadano de Estados Unidos que juró ser leal a esa nación.

“No son patriotas, no están firmes por la Patria, porque prefieren la bandera de Estados Unidos”, mencionó en su cuenta de la red social X en referencia al slogan de la campaña del aspirante que se nacionalizó estadounidense en 2023.

Deploró que vaya a existir un gobernante cuya Constitución le ordena defender la soberanía nacional del territorio neogranadino, pero ya ha jurado priorizar los intereses estadounidenses.

Petro señaló que tal acción responde a una “astuta estrategia de Rubio que le hizo incumplir la palabra a Donald Trump para entrometerse ilegalmente en la campaña electoral de Colombia”, en alusión al secretario de Estado del país norteño.

Añadió que una parte de la población colombiana no le da importancia a que vayan a ser dirigidos por un ciudadano de Estados Unidos que prometió lealtad a ese país.

“Trump está defendiendo que un gringo gobierne a Colombia y es ingenuo ante la capacidad de cambiar de piel del gatopardo que termina estafando a todos. Dizque confiar en alguien en la lucha contra el narcotráfico precisamente con quien desciende de los narcoparamilitares y proviene de las familias pudientes de Córdoba que entregaron sus hijas a los narcoparamilitares”, planteó.

Calificó como chovinismo y nacionalismo exagerado, que siempre deriva en imperialismo y ausencia de libertad de los pueblos según enfatizo, “que un presidente de Estados Unidos crea que a su nación le conviene tener un presidente ciudadano de los Estados Unidos en Colombia”.

El jefe de Estado neogranadino consideró que aún peor es que una parte del pueblo crea que elige a un colombiano para resolver sus problemas cuando en realidad opta por un extranjero que considera a los estadounidenses como sus connacionales.

“Le cobran el juramento y los gringos creen que así, sin gastarse el billete que cuesta muchos misiles, se pueden anexar a Colombia de facto”, denunció.

A continuación, expuso lo que a su juicio podría ocurrir en su país.

“Misiles sobre campesinos colombianos es lo que va a llover con la excusa de acabar el narcotráfico, cuando el narcotráfico está en la misma fuente de financiación del compatriota de los gringos”, remarcó.

El balotaje para decidir el próximo presidente de Colombia se celebrará el próximo 21 de junio cuando De la Espriella se mida con el progresista Iván Cepeda.