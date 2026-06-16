¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa Mundial 2026?

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La Copa del Mundo 2026 prosigue este martes 16 de junio con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos I y J. La jornada se abre a las 15:00 horas con el Francia-Senegal, que se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. A las 18:00 horas, Irak y Noruega se enfrentarán en el Estadio de Boston, también por el Grupo I.

Ya en el Grupo J, Argentina y Argelia jugarán a las 21:00 horas en el Estadio de Kansas City, mientras que el cierre del día llegará a la medianoche con el Austria-Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

La actividad de este martes llega después de una jornada cargada de igualdades en la fase de grupos.

El lunes 15 de junio, Cabo Verde sorprendió al empatar sin goles ante España en el Estadio de Atlanta, en un resultado inesperado frente a uno de los equipos señalados como favoritos al título.

En el Estadio de Seattle, Bélgica y Egipto firmaron un 1-1 en el primer duelo del Grupo G, con un gol de Ashour para los egipcios y un autogol de Hany. Por su parte, Arabia Saudí y Uruguay también empataron 1-1 en Miami, en un partido del Grupo H en el que los saudíes se adelantaron en el primer tiempo y Maxi Araújo igualó para la selección uruguaya en el minuto 80.

Con ese resultado, los cuatro equipos del Grupo H quedaron igualados con un punto cada uno.

Elijah Just anotó un doblete para los oceánicos, mientras que Rezaeian y Mohebi marcaron los tantos de la selección iraní.

Ramin Rezaeian gana el premio al Jugador del Partido en el encuentro RI Irán vs Nueva Zelanda.