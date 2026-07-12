Actualizan sobre el abasto de agua en la ciudad de Cienfuegos

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Avería en líneas de 33KW en Paso Bonito mantuvo sin electricidad la potabilizadora; siete pipas abastecen a Reina y Centro Histórico. Hospitales priorizados con bombeo de emergencia en espera de restauración del servicio

La ciudad enfrenta una crítica situación en el abasto de agua potable, agravada desde anoche por una avería en las líneas de 33 kilovatios que alimentan la planta potabilizadora Paso Bonito, lo que mantuvo fuera de servicio la principal fuente de suministro.

Rainier Álvarez Rojas, director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, informó a 5 de Septiembre que, pese a los esfuerzos de la Empresa Eléctrica Provincial por identificar y resolver la falla, hasta el mediodía de este domingo 12 de julio no se había restablecido el fluido eléctrico.

Como medida de emergencia, durante la noche se operó con grupos electrógenos, utilizando combustible disponible para bombear mil metros cúbicos de agua que permitieron abastecer al Hospital provincial Gustavo Aldereguía Lima, que tenía varios días sin el servicio.

En la jornada de hoy, las acciones se concentran en garantizar el suministro mediante pipas en los consejos populares más afectados: Reina (con cuatro pipas) y Centro Histórico (con tres), ambos correspondientes a la zona baja de la ciudad, donde el servicio por gravedad no ha podido llegar.

Álvarez Rojas explicó que, una vez que se restablezca la electricidad en la potabilizadora, se priorizará la recuperación del nivel del tanque de almacenamiento de Caunao, actualmente muy deprimido. El primer objetivo será el Hospital Pediátrico, que desde ayer carece de cobertura total de agua.

“Esto será después de las ocho de la noche, cuando el nivel del tanque sea suficiente para que el agua llegue por gravedad a este centro”, precisó. Con esa acción, además, parte de la zona de Punta Gorda recibirá el servicio.

Posteriormente, en horas de la madrugada, se activarán nuevamente las bombas para surtir al Hospital provincial y, de manera prioritaria, al Centro Especialidado Ambulatorio (CEA), donde este lunes inicia un proceso de diálisis que, por su importancia, no admite fallas.

El ciclo continuará ese mismo día en la mañana: una vez concluidas esas operaciones se procederá a llenar completamente el tanque. El martes se retomará el servicio de zona baja y, posteriormente, el resto de la ciudad.

El directivo de Acueducto informó que la Empresa Eléctrica trabaja por resolver la avería en el menor tiempo posible, para lograr la normalización de un servicio que ya muestra ausencia desde hace varios días en los distintos puntos de la cabecera provincial.

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