Autoridades electorales en Cienfuegos: remembranzas y compromiso

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Ninguno de ellos imagino siquiera que tendrían, entre sus ocupaciones, el quehacer electoral; sin embargo, en tiempos diferentes, pero casi de manera similar los cuatro protagonistas de esta conversación coral, asumieron la responsabilidad de organizar, dirigir y llevar a buen término no solo elecciones parciales o generales sino también consultas populares y referendos.

La reciente celebración, en Cienfuegos, del séptimo aniversario del Consejo Electoral Nacional como órgano permanente del Estado Cubano ofreció a esta reportera la posibilidad de acercamiento a quienes, desde la base y la estructura municipal, sustentan resultados positivos.

El primero en “romper el hielo” es Chávez: Miguel Ángel Chávez Rodríguez, actual presidente del Consejo electoral Municipal (CEM) de la cabecera provincial. Se remonta, a los años 2000 en que le solicitan asuma la secretaría de la entonces comisión electoral. “Llegué sin tener un total conocimiento del ámbito electoral”, dice y menciona la cifra de unos 176 mil electorales con los que se contaba en esa fecha, como un reto importante. “Tuve que empezar por estudiarme la Ley Electoral vigente, identificar las autoridades electorales de base, los vocales; en fin, todo lo inherente a esa actividad.

“Indistintamente participé en varios procesos, porque al ser comisión temporal, cuando eran convocados me vinculaba al proceso de que se trarara y luego regresaba a mi actividad habitual, hasta que, hace unos cuatro años aproximadamente, me designaron en mi responsabilidad actual y ahí estamos llevándola adelante”.

Junto a Chávez, Bárbara Quintana Reina, también atesora una amplia trayectoria en el trabajo electoral. “Yo era su compañera de trabajo, y él me pidió colaborara y, desde entonces, he sido presidenta de la comisión de la circunscripción 96. No es una tarea fácil, pero cuando se tiene el apoyo de todos: las autoridades de las mesas electorales, los pioneros, los electores y demás factores de la comunidad.

“Recuerdo que tuvimos que reordenar los colegios de la circunscripción y se pudo hacer, precisamente, por esa entrega en cada sitio. También hemos ido incorporando a nuevos compañeros para mantener los resultados”.

También de la circunscripción 96, de la barriada de Punta Gorda es Luis Enrique Aguilar Aguilar, según su propia descripción “no muy hablador” pero lo compartido nos ilustra muy bien su desempeño. “Esta es una tarea muy bonita, trabajosa, a la que “hay que darle mucho taller”, que requiere paciencia y habilidad para convocar a los electores y también poder conocer quiénes requieren que se les lleve la boleta hasta sus casas por razón de enfermedad, por ejemplo”.

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Desde Palmira llegan las vivencias de Arelys Padilla Suárez, actual presidenta del CEM, cuyo vínculo más directo se remonta al proceso electoral desarrollado entre los años 2007 y 2008 en que debe asumir la responsabilidad de secretaria. “Todavía era la comisión e inicié sin tener todo el conocimiento de las leyes y otras normas que regían, en ese entonces, las elecciones. He transitado por varias tareas hasta asumir a finales de 2025, la actual.

“El trabajo electoral es muy bonito, muy enriquecedor, en el que se aprende mucho y en lo personal he ganado mucho; pero demanda sacrificio y no puedo dejar de mencionar el apoyo de la familia el cual es vital. Es un trabajo muy consagrado, en el que no hay horas ni días.

“Actualmente la situación es mucho más compleja, pero seguimos adelante con el inmenso reto de completar las estructuras con calidad, con personas dispuestas, que quieran aprender y estén dispuestos a sortear cualquier adversidad que pueda presentarse porque sin las autoridades electorales de base no podemos materializar resultados alentadores”.

Chávez, Bárbara, Luis Enrique y Arelys no miran tanto el tiempo ya transcurrido sino todo cuando queda por hacer. Miran hacia el futuro, con el compromiso renovado con la legalidad, transparencia e imparcialidad de nuestra democracia, de la que ellos son dignos salvaguardas.

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