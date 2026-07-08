Cienfuegos: reconocimiento y compromiso en el VII aniversario del órgano electoral

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Con una dedicatoria especial al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, artífice de la democracia socialista cubana, en el centenario de su natalicio transcurrió en Cienfuegos la celebración provincial por el séptimo aniversario de la creación del Consejo Electoral Nacional (CEN) como órgano permanente del Estado Cubano.

Como preámbulo, los asistentes rindieron homenaje al Héroe Nacional en el parque que lleva su nombre; mientras que el Museo de las Artes, Palacio Ferrer, tuvo lugar la cita, presidida por Caridad Hidalgo Robaina, jefa del Departamento Independiente de relación con los órganos locales del Poder Popular del Parlamento, y Mirna Viñales Viñales, presidenta del Consejo Electoral Provincial (CEP).

Miguel Ángel Chávez Rodríguez y Arelys Padilla Suárez, presidentes de los órganos electorales en Cienfuegos y Palmira, respectivamente; junto a Bárbara Quintana Reina y Luis Enrique Aguilar Aguilar, autoridades de base, recibieron diplomas que acreditan su entrega a los disímiles procesos democráticos que han tenido lugar en el territorio y el país. De igual manera, compartieron sus experiencias.

La máxima representante del CEP en la región centro-sureña transmitió una felicitación a todos los que, a lo largo de estos siete años y, desde antes, han asumido la organización y conducción de las elecciones y otros procesos; al tiempo que los conminó a continuar- con entrega y dedicación- el desempeño en pos de procesos democráticos distinguidos por la legalidad, la imparcialidad y la transparencia.

Por su parte, Caridad Hidalgo Robaina, reconoció los resultados, siempre satisfactorios, de la provincia y agradeció la constancia, la preocupación, la seriedad y unidad con que las autoridades electorales asumen sus funciones.

El día 10 de abril de 2019, y luego de un amplio proceso de Consulta popular y referendo, se proclamó la Constitución de la República de Cuba; momento a partir del cual, surgieron nuevas estructuras y órganos; entre ellos el CEN, cuyo séptimo aniversario se cumple el venidero 13 de julio.

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