¿Europa vs Sudamérica, la final del Mundial?

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Por Fausto Triana

La magia del fútbol volvió a someterse a la prueba de fuego de las Copas Mundiales, que hoy en el camino hacia la final del 19 de julio vuelve a plantearse la ecuación Europa vs Sudamérica.

Aparentemente, de acuerdo con los favoritos, así debería ser, pero no pocas personas se aferrarán a la idea de que Marruecos pudiera tumbar a Francia y posteriormente a España, lo cual cambiaría las cosas sustancialmente.

Sería la primera vez que un equipo africano se instala en una disputa de la Copa FIFA en la historia.

De grandes aprietos ya supo mucho más de lo esperado el actual monarca del orbe, Argentina. Contra todo pronóstico tuvo que irse a la prórroga contra el sorprendente Cabo Verde, al que terminó sometiendo 3-2 en dieciseisavos.

Incluso, la Albiceleste de Lionel Messi las vio más negras ante Egipto en octavos de final. La propia Pulga logró el empate 2-2 a los 83 minutos, después que Cuti Romero devolvió las esperanzas con un 0-2 en el marcador, con remate de cabeza para el 1-2.

Ante unos faraones desconcertados por dejar perder la ventaja, y en el tránsito hacia otro tiempo extra, centro de Lautaro Martínez encontró la cabeza precisa de Enzo Fernández para el 3-2 a los 93 minutos.

Son pasajes inolvidables, emocionantes y dramáticos, especialmente para los perdedores, como le ocurrió también a Senegal frente a Bélgica. Sin embargo, ya estamos en cuartos y el panorama será todavía más exigente.

Por el lado izquierdo del cuadro los vaticinios se inclinan ligeramente por Francia ante Marruecos, y con más holgura, España sobre Bélgica, lo cual colocaría en bandeja de plata el apasionante duelo entre galos e ibéricos en semifinales.

Pensar en un enfrentamiento entre los Mbappé, Olise, Dembelé, Barcolá o Doué, con los Yamal, Pedri, Rodri, Oyarzabal o Merino, ya es una delicia para el balompié.

Luego, en la zona derecha, el Inglaterra-Noruega parece un choque de alto voltaje, con ligero favoritismo de los “Three Lions” de Harry Kane y Jude Bellingham, aunque nadie descartaría a los nórdicos del Thor Erling Haaland y Martin Odegaard.

Argentina, tras dos sustos consecutivos, sabe de partida que deberá recuperar el tono de equipo grande para batir a Suiza, un viejo conocido que nunca pone las cosas fáciles y con jugadores de calidad como Xhaka, Akanji, Embolo, Kobel y, si se recupera, el jovencito Manzambi.

Entonces, si los rioplatenses doblegan a los helvéticos, se daría en semifinales uno de los encuentros más atractivos del torneo de Estados Unidos, México y Canadá, por historia y cuitas políticas pendientes, Argentina vs Inglaterra, o quién sabe si Noruega.

Tomado de Prensa Latina

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