Jason Baró gana mención especial en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú

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El estudiante Jason Baró Benavides, de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, de Cuba, ganó este domingo 5 de julio, una mención especial en el XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú, Rusia.

La dirección de la Escuela Nacional de Ballet explicó que el claustro de maestros de esa institución se enorgullecen de Jason Baró y de la estudiante Helen Azurmendi Ríos, quien lo acompañó dignamente en esta cita considerada la Olimpiada del ballet.

Dani Hernández, director de la Escuela Nacional Fernando Alonso y primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, acompañó también a los jóvenes —como profesor y ensayador— en la competencia realizada del 25 de junio al 5 de julio, en el Teatro Bolshoi, con la participación de 158 bailarines de 30 países.

Tanto Jason como Helen resultaron muy aplaudidos en el evento, donde la primera bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, se desempeñó como jurado.

Con mucho orgullo, al saber de la disciplina y talento que les caracteriza, desde la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso les felicitaron por la destacada participación.

El Concurso Internacional de Ballet de Moscú es uno de los más exigentes en esta disciplina a nivel internacional. En 1973, Cuba participó en esta competencia con dos figuras del Ballet Nacional: Amparo Brito obtuvo medalla de oro, y Andrés William ganó la medalla de bronce.

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