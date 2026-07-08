En julio, menos lluvia y más calor

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Este séptimo mes del año es el que menos precipitación aporta al período lluvioso en Cuba, estimaron especialistas del Centro del Clima, del Instituto de Meteorología.

El fenómeno obedece a un notable incremento de la intensidad del Anticiclón del Atlántico y de su influencia sobre el país, lo que genera una importante disminución de ella con respecto a junio, explicaron su Boletín correspondiente a julio.

No obstante, aclararon, ocurren chubascos y tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche, asociadas al paso de sistemas migratorios de la zona tropical, tales como las ondas y las bajas tropicales, y el calentamiento diurno.

Recordaron que desde mediados de abril se ha observado un incremento significativo de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial, sobre todo en junio, y anomalías cálidas en sus regiones central y oriental, como promedio en el trimestre pasado

Apuntaron que el Índice de la Oscilación del Sur (IOS) registró valores negativos durante abril, mayo y julio, lo cual confirma el inicio de un nuevo evento ENOS (conocido por el El Niño–Oscilación del Sur) continuará intensificándose hasta finales del presente año y que persistirá durante el invierno de 2027, aunque existe la posibilidad de que sea moderado o fuerte.

Es el factor más trascendente que modula la variabilidad interanual del clima y ejerce una importante influencia en el clima de Cuba, en particular los moderados y fuertes.

Una de sus características es la reducción de las lluvias desde julio hasta octubre, mientras que las incrementa de noviembre a abril, particularmente entre enero y marzo.

También influye en la temporada ciclónica al disminuir el número de los ciclones tropicales que se forman y desarrollan en el océano Atlántico.

A partir de estos factores y la salida de los modelos consultados por el Centro del Clima, se espera que para este mes haya precipitaciones por debajo del promedio histórico en las tres regiones del país: Occidente 148 milímetros, Centro 117 y Oriente 86; mientras que las temperaturas serán de 32,5-33,5, 32,5-33,7 y 32,6-33,6 grados Celsius, respectivamente

Normalmente, en julio la temperatura media se incrementa con respecto a junio, y es muy cálido, uno de los dos meses más calurosos del año en Cuba.

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