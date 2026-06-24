Maestría en Dirección Política: una defensa inclusiva en Cienfuegos

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Directivos de organizaciones políticas y de masas de la provincia de Cienfuegos defendieron hoy sus tesis de Maestría en Dirección Política de la Sociedad perteneciente a la Facultad del Partido Comunista de Cuba “Alejandro Nápoles León”, de la Universidad “Ñico López”.

En la jornada académica sobresalió la presentación de José Antonio González Orta, presidente provincial de la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba (ANCI), quien sustentó su investigación titulada Las competencias directivas en los directivos con discapacidad visual de la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba en Cienfuegos.

Tony, quien perdió la visión hace 26 años a causa de un accidente automovilístico y lleva más de dos décadas al frente de la ANCI en el territorio, calificó la defensa como un acto de profundo significado personal y social.

“Es demostrarle a Cuba y al mundo, como bien dijo el Comandante en Jefe Fidel Castro, que un mundo mejor es posible. Las personas con discapacidad en ocasiones no salimos adelante, primero por nuestra propia decisión, pero en un alto porcentaje por el tabú, por las barreras que encontramos en la sociedad y en decisores que, por desconocimiento, no son capaces de ver nuestras potencialidades”, expresó a 5 de septiembre.

El dirigente consideró el momento actual como “el necesario” para que las personas con discapacidad demuestren su valía, especialmente con las nuevas medidas de apertura del país y el surgimiento de nuevos actores económicos. “Los actores económicos van a medir el rendimiento, no importa la discapacidad, y eso es lo importante”, subrayó.

González Orta, de 54 años, aseguró que la superación personal es un camino “necesario y obligatorio” y manifestó su voluntad de transmitir autovalidismo a las nuevas generaciones.

“La vejez de los actuales directivos de la ANCI va a ser mucho mejor que la que han vivido los que nos antecedieron”, afirmó.

El Máster Edilberto Rodríguez Dueña, vicedecano de Investigación y Posgrado de la facultad, explicó que esta es la primera edición de la Maestría en Dirección Política de la Sociedad y que tuvo como antecedente la Maestría en Estudios Sociopolíticos, de la cual se graduaron 24 másteres.

“En esta ocasión son todos cuadros de las organizaciones políticas y de masas de la provincia. Estas herramientas les permiten ser mejores dirigentes políticos y servidores del pueblo. Por primera vez una persona con discapacidad visual defiende su tesis en esta maestría, lo que evidencia su carácter inclusivo”, destacó Rodríguez Dueña.

El vicedecano informó que está prevista una nueva edición de la maestría para septiembre, con la aprobación del Buró Provincial del Partido.

Durante la jornada también defendieron sus trabajos Yurisdan López Villa, con la tesis Liderazgo bajo la lupa: Competencias directivas de los secretarios de los Burós Sindicales Extraterritoriales en Cienfuegos, y Lisdnay Artiles Cárdenas, sobre El estilo de dirección de los cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas del Municipio de Cienfuegos.

La actividad destacó la preparación continua de los cuadros políticos y el enfoque inclusivo como esencia del desarrollo científico-social en el territorio.

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