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Se registra un potente sismo en Caracas, Venezuela (+ Fotos y Video)

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Un potente sismo se registró este miércoles en Venezuela. Según reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo una magnitud de 7,1 y se originó a 21 kilómetros de la ciudad de Morón, en el estado Carabobo.

Por el momento no hay información oficial de víctimas, mientras que usuarios en redes reportan daños materiales menores en algunas zonas de la capital venezolana.


Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico activó una alerta de tsunami para Venezuela y zonas insulares cercanas.

Cientos de personas procedieron a evacuar edificios residenciales para resguardarse de posibles daños e hipotéticas réplicas.

Por el momento no hay información oficial de víctimas, mientras que usuarios en redes reportan daños materiales menores en algunas zonas de la capital venezolana.
Se registra un potente sismo en Venezuela

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