Venezuela declara estado de emergencia y se aboca a salvar vidas tras dos sismos de gran magnitud

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El Ejecutivo activó un Estado Mayor de contingencia, suspendió las clases y cerró el aeropuerto de Maiquetía tras los fuertes temblores

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional tras registrarse este miércoles, alrededor de las seis de la tarde, dos sismos seguidos de magnitud 7.5 que afectaron a gran parte del territorio nacional.

El Ejecutivo activó un Estado Mayor de contingencia y suspendió las clases por el resto de la semana, así como las actividades laborales no esenciales, para priorizar el rescate y la atención de heridos.

El movimiento telúrico dejó graves consecuencias y afectaciones particulares en distintas parroquias de Caracas, el estado Miranda, La Guaira, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Aragua, Trujillo y Zulia. Las autoridades y el sistema de protección civil se encuentran desplegados para ejecutar labores de agua, rescate de vida y evaluación de daños en infraestructuras y viviendas.

El reporte oficial confirma fallas en el servicio eléctrico de Caracas y La Guaira, mientras que el suministro de agua y las redes de telecomunicaciones mantienen continuidad de manera general.

El sistema de transporte Metro y el ferrocarril fueron suspendidos para facilitar el rescate, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a graves daños en infraestructuras.

l Estado Mayor de contingencia para canalizar la situación quedó integrado por los vicepresidentes sectoriales Diosdado Cabello, Juan José Ramírez (Servicios y Obras Públicas), Héctor Rodríguez (Área Social) y Calixto Ortega (Economía). La autoridad única designada al frente de esta instancia al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero.

La red de salud pública y privada está habilitada para atender la emergencia. El Gobierno nacional solicitó a los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario dirigirse a sus puestos de trabajo para recibir a los afectados. Los ciudadanos cuentan con una herramienta digital de reporte directo conectada al Estado Mayor para denunciar desapariciones o daños en viviendas.

La mandataria envió condolencias a los familiares de los fallecidos y pidió calma, unidad y colaboración a la población para facilitar las inspecciones de riesgo en los hogares. Los Gobiernos de Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Türkiye, Jordania, Barbados, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, la Organización de las Naciones Unidas y organismos multilaterales financieros manifestaron su solidaridad y apoyo inmediato.

(Con información de Cubadebate y Telesur)

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