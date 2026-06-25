Elefantes de Cienfuegos destacan como refuerzos en Liga Élite del Béisbol

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 7 segundos

Los Play Off de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano comenzaron su accionar, con los interesantes duelos entre Las Tunas-Holguín e Industriales-Mayabeque, compromisos que dieron inicio inclinando la balanza hacia Leñadores y Leones.

Coincidentemente, todos los peloteros cienfuegueros seleccionados como refuerzos avanzaron con sus respectivos equipos a esta fase de semifinales, por lo que es válido resaltar el aporte que han protagonizado a esas selecciones.

Si lugar a dudas Luis Vicente Mateo ha sido un añadido de lujo para los Cachorros de Holguín, pues en la etapa regular del torneo el destacado jugador de cuadro de los Elefantes rindió una faena espectacular.

Mateo bateó para 383, con 62 indiscutibles (a uno del récord para este tipo de evento) en 162 veces al bate. Entre esos imparables incluyó 15 dobles, un triple y tres jonrones, en gran medida válidos para empujar 27 carreras y anotar 32.

Otro que se vio muy bien madero en ristre es el jardinero central Félix Javier Rodríguez, quien hizo caso omiso al “peso” de llevar la franela de los Industriales de la capital. Su promedio ofensivo fue de 341, con 41 hits, ocho dobletes, seis vuelacercas, 22 traídas para el plato y otras tantas anotadas.

Desde el montículo, las palmas para Kevin Hernández, ahora convertido en Huracán. En defensa de Mayabeque, el diestro sureño alternó en los roles de abridor y relevista, para conseguir cuatro éxitos y par de salvamentos, con un descalabro.

José Carlos Sarría aportó dos éxitos a Las Tunas, mientras Islay Sotolongo sumaba tres, aunque en honor a la verdad no ha sido el mejor torneo para el zurdo de los Elefantes, a quien los bateadores rivales le conectaron para 340, con 34 carreras limpias permitidas en 36 innings y un tercio de labor.

Por último, el jovencito Alexander Vargas volvió a evidenciar su enorme potencial, con uno ganado y otro perdido para la causa de los Huracanes, pero con impresionante PCL de 0, 82, al permitir una sola inmaculada en once entradas de actuación.

Visitas: 0