Donan sistemas fotovoltaicos al hospital Ramón González Coro

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La iniciativa permitirá garantizar el funcionamiento continuo de equipos vitales en el área de Neonatología, precisó la institución en su perfil oficial

El Hospital Docente Ginecobstétrico Ramón González Coro recibió este último fin de semana una donación de sistemas fotovoltaicos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), como parte del proyecto Luz para la Salud, informó la institución de salud desde su perfil en la red social Facebook.

La iniciativa permitirá garantizar el funcionamiento continuo de equipos vitales en el área de Neonatología, precisó la institución en su perfil oficial.

En el acto participaron Miguel Ignacio Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba; Alejandra Del Moral Vela, directora ejecutiva de AMEXCID; Luis Enrique Isla Rincón, director de la agencia en La Habana; Otto Rafael Recio Rodríguez, director del hospital; representantes del Ministerio de Salud Pública y directivos de Copextel.

El proyecto busca fortalecer la independencia energética en el actual contexto nacional y contribuir a mantener la asistencia médica en situaciones de alta demanda y limitaciones de recursos.

Fundado en 1966, el hospital constituye un centro de referencia nacional en la atención materno-infantil, con carácter docente e investigativo vinculado a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

Su infraestructura incluye salas de hospitalización, unidades de cuidados intensivos obstétricos y neonatales, así como servicios de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad, lo que le permite atender casos de riesgo y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal.

La institución desarrolla programas de investigación clínica y comunitaria en áreas como reproducción asistida, endocrinología ginecológica y medicina fetal, consolidándose como referente en innovación científica aplicada a la salud de la mujer y el recién nacido.

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